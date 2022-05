Lehrstellen unbesetzt Massiver Lehrermangel: Schulen werden zu harten Konkurrenten Noch nie war es für Schulleiter so schwierig, Lehrerstellen zu besetzen. Das verleitet zu unüblichen Vorteilen.

Matthias Bär ist Schulleiter Oberstufe in Safenwil.

20 Augenpaare gucken aus dem Foto, das der Safenwiler Schulleiter Matthias Bär in der Hand hält. 20 Teenager, die nach den Sommerferien in die 2. Real kommen. Als dieses Foto entstand, wussten sie: Eine Lehrperson für sie gibt es für das kommende Schuljahr noch nicht. Ihre Lehrerin geht im Juli in Pension, eine Nachfolge ist noch nicht gefunden.

«Drei Klassenlehrer-Stellen konnten wir bisher noch nicht besetzen», sagt Bär. Und das, obwohl seit Dezember im Schulblatt der Kantone Aargau und Solothurn ein halbseitiges Inserat geschaltet ist. Gleich mehrere langjährige Lehrkräfte gehen in zwei Monaten in Pension. Hinzu kommen Kündigungen. Die Stellen zu besetzen, ist wegen des grassierenden Lehrermangels schon seit Jahren eine Herausforderung. In seinen 12 Jahren als Schulleiter, so Bär, sei die Lage noch nie so prekär gewesen wie jetzt. Bald sei eine Entspannung nicht in Sicht.

Es werden Kandidaten ohne Lehrerausbildung gesucht

Heute bleibt eine Lehrperson deutlich weniger lange im Beruf. Der Lehrberuf hat sich gewandelt, die Elternarbeit nimmt viel mehr Platz ein als noch vor 20 Jahren. Die Reitnauer Primarschulleiterin Claudia Jaus plädiert dafür, in die Personalgewinnung und auch in die Personalhaltung zu investieren. Die Gefahr, bei Schulstart im August keine Lehrerinnen für Fächer oder ganze Klassen zu haben, zwingt den Schulleiter dazu, die Ärmel hochzukrempeln und stets neue Ideen zu finden, um Kandidaten zu finden. Eine ist, die Liste der Anforderungen in der geschalteten Stellenannonce zu kürzen. «Anfang April habe ich mich in einem Fall gezwungen gesehen, die Anforderung einer abgeschlossenen Lehrerausbildung streichen zu müssen», sagt Bär. Zu Vorstellungsgesprächen werden nun auch Personen mit anderem Berufshintergrund eingeladen – eine Massnahme, auf die viele Schulen der Region zurückgreifen, so etwa die Schulen Schöftland oder Brittnau, die ebenfalls noch nicht alle Stellen besetzt haben. Auch Lehrerinnen in Ausbildung oder aus Deutschland werden angeworben.

Ausser einem entsprechenden Fachwissen achte man bei Kandidaten ohne Lehrerausbildung auf Führungserfahrung und eine gefestigte Persönlichkeit. «Quereinsteiger stellen uns vor die happige Aufgabe, die noch nicht fertig ausgebildeten Personen sozusagen ‹on the Job› weiter auszubilden.» Auch überlegt Matthias Bär erstmals, sich an ein Personalvermittlungsbüro zu wenden.

Aus anderen Schulleiterbüros der Region klingt es gleich dramatisch. «Auf ausgeschriebene Stellen erhalte ich, wenn ich Glück habe, eine Bewerbung», sagt Claudia Jaus, Schulleiterin der Primarschule Reitnau, wo noch nicht alle Stellen besetzt sind. Auf diese müsse sie dann innert weniger Stunden reagieren und daher den Mail­account auch in der Freizeit etwa alle vier Stunden auf Bewerbungen überprüfen. Komme es zu einem Vorstellungsgespräch und sage die Lehrperson zu, sei das wie ein Sechser im Lotto. Der Kölliker Schulleiter Philippe Fehr meldet, dass für das Schuljahr noch vier Lehrkräfte und eine Heilpädagogin fehlten. Falls man nicht alle besetze, könnten gewisse Klassen für einzelne Fächer zusammengelegt oder Lehr- und Assistenzpersonen vorübergehend für andere Aufgaben als die vorgesehene eingesetzt werden.

Kantone und Schulen machen sich Personal streitig

Bei einem derart ausgetrockneten Lehrermarkt haben Schulen in jenen Kantonen das Einsehen, die tiefere Lehrerlöhne anbieten. Wie der Zofinger Schulleiter This Rohr sagt, seien mehrere Luzerner Lehrer an die Schule Zofingen gekommen, weil der Aargau mehr bezahlt als Luzern. Aargauer Lehrpersonen wiederum wandern in Kantone wie Zürich ab. Nachdem das Budget für die Aargauer Lehrerlöhne per 2022 um 63 Millionen Franken erhöht wurde, sei der Kanton zwar nicht an der Spitze, aber immerhin wieder konkurrenzfähiger geworden, insbesondere für junge Lehrpersonen, so Matthias Bär. Die Schlacht um Lehrpersonen wird aber nicht nur zwischen Kantonen ausgetragen. Auch die Schulen werden mit zunehmender Verschärfung der Situation zu immer härteren Konkurrenten. Die Suche scheint noch nie so steinig gewesen zu sein, wie jetzt. Lisa Hubacher, Präsidentin der Schulleitungskonferenz Aarburg weiss von Schulen, die potenziellen Lehrkräften Zugeständnisse machen, die gegen Regeln verstossen, die sich eine Schule für gewöhnlich setzt. «So wird einem Lehrer etwa der Wunsch erfüllt, sein 100-Prozent-Pensum auf nur vier Tage aufzuteilen.» Eine solche Pensenaufteilung führe zur Ungleichbehandlung gegenüber den andern Lehrpersonen und entsprechendem Missmut und hat negative Auswirkungen auf den Stundenplan.

Die Schulen könnten sehr bald gezwungen seien, Kandidaten einzustellen, die aufgrund Persönlichkeit oder Qualifikation eigentlich absolut ungeeignet seien. «Das fällt wiederum auf unser Bildungssystem zurück.» Im Safenwiler Schulleiterbüro äussert Matthias Bär noch eine andere Sorge hinsichtlich Qualität: «Es trägt nicht zum Ansehen des Lehrberufs bei, wenn unqualifiziertes Personal rekrutiert werden muss, um den Lehrbetrieb aufrechterhalten zu können. Hohe Anforderungen und eine starke Selektion würden Qualität und Ansehen des Berufs steigern – der aktuelle Arbeitnehmermarkt lässt dies aber leider kaum zu.»