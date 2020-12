Lehrerin zum Fernunterricht: «Wieso so ultrakurzfristig entschieden wird, verstehe ich nicht»

Die erste Woche nach den Ferien werden die Schülerinnen und Schüler der Sek II im Fernunterricht bestreiten. Das hat der Kanton am späten Freitagnachmittag vor den Ferien bekannt gegeben.

Davon betroffen sind auch die Klassen von Stephen Weyeneth, seit acht Jahren Mathematik- und Physiklehrer an der Neuen Kantonsschule in Aarau. Während des Telefonats sitzt er in seinem Büro in der Kanti und bereitet den Fernunterricht vor. Für jede Klasse stellt er ein individuelles Programm zusammen. Eine Klasse hätte Weyeneth nach den Ferien eine Prüfung schreiben lassen. Diese wird verschoben. Der Klasse gibt er nun Übungen auf.

Mit einer anderen Klasse, mit einer ersten, hat er ein Thema vor den Ferien beendet. Das nächste Thema wird er per Videokonferenz angehen. Doch weil es eine erste Klasse ist, hat sie noch keine Erfahrung mit Unterricht per Videokonferenz. Wie gut es funktionieren wird, weiss Weyeneth nicht. Darum wäre es gut gewesen, hätte er ein wenig mehr Vorlaufzeit gehabt, sagt er.