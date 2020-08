«Lehrer brauchen ein neues Rollenverständnis»: Dominique Metzler über die Digitaliserung

Die Coronakrise hat ihr nochmals zusätzlichen Schub gegeben: der Digitalisierung. Das gilt auch für Lehrpersonen, die ihre Schüler während des Lockdowns plötzlich aus der Ferne unterrichten mussten und damit noch stärker auf technische Hilfsmittel angewiesen waren. Auch die Kantonsschule Zofingen hat diesen Schub zu spüren bekommen.

Sie war allerdings vergleichsweis gut darauf vorbereitet, hat sie in Sachen Digitalisierung doch so etwas wie eine Vorreiterrolle inne. Vor vier Jahren startete die Kanti ein Projekt zur digitalen Transformation. Ohne Druck von aussen, aus Eigeninitiative heraus, wie Prorektor Dominique Metzler anlässlich der Pressekonferenz zum Schuljahresstart sagte.

Ein Prozess über viele Jahre, der den Unterricht verändert

Seither haben alle Kantischüler einen eigenen Laptop im Unterricht dabei, über Programme wie OneNote oder Microsoft Teams können sie sich untereinander und mit der Lehrperson austauschen, gemeinsam Aufgaben lösen oder sogar Prüfungen schreiben. Das habe den Unterricht ganz grundsätzlich verändert, so Metzler: «Bisher haben die Lehrpersonen vor der Klasse Wissen vermittelt. Nun haben die Schüler so viel Wissen in der Kiste auf dem Pult.» Das habe Folgen: «Die Lehrer brauchen ein neues Rollenverständnis.»