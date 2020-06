Legislaturziele, Wahlkampagne und Energiegesetz: Grundsatzdiskussionen am Monsterparteitag

Die SP Aargau hat zwar Übung mit Videokonferenzen. So hatte sie, wegen des Coronavirus, im April bereits ihre beiden Hearings für die Regierungsratskandidatur online durchgeführt. Einen ganzen ordentlichen Parteitag, inklusive Abstimmungen, digital abzuhalten, war aber eine Premiere.

Am Samstagvormittag trafen sich über 80 Genossinnen vor ihren Bildschirmen und verliessen ihre Plätze bis zum frühen Abend nicht mehr; Pausen entstanden nur, wenn sich das Prozedere durch die Technik hie und da etwas verzögerte. Abgestimmt wurde über Links, die den Teilnehmenden zugestellt wurden.

Ein «Monsterparteitag» sei es gewesen, schrieb Parteipräsidentin Gabriela Suter im Nachgang in den sozialen Medien. Aber sie war zufrieden mit der Versammlung: Wie erwartet wurde sie, die seit zwei Jahren das Präsidium innehat, im Amt bestätigt. Und am Schluss des Tages war die nahrhafte Traktandenliste abgearbeitet.

Radikale Forderungen der Juso

Grund dafür, dass die Sitzung lange dauerte, war der Hauptdiskussionspunkt, das Legislaturprogramm der Partei. Für acht Themenbereiche hat die SP jeweils fünf Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre festgelegt. An einer Tagung im Januar sowie durch Fachausschüsse und die Geschäftsleitung wurden diese aufgesetzt und dem Parteitag vorgelegt.

Die Juso hatten einiges anzumerken, ganze 116 Änderungsanträge stellten sie. Nicht darauf eintreten wollte Leo Keller (Aarau). Die Juso nähmen nicht teil am basisdemokratischen Entwicklungsprozess der Legislaturziele, erpressten jetzt aber den Parteitag mit einer Lawine an Anträgen, «die wir rein aus Zeitgründen gar nicht diskutieren können», schrieb er in seinem Ordnungsantrag.

Die Juso, mit Unterstützung mehrerer Genossinnen und Genossen, widersprachen heftig und erfolgreich. Kellers Antrag wurde abgelehnt und die umstrittenen Punkte diskutiert – und das noch vor dem Abendessen.

Wesentlich verändert wurde das Programm dennoch nicht. Formulierungen wie «Wir kämpfen für eine Überwindung des Kapitalismus», Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung oder mehr politischer Bildung seien zu radikal oder zu detailliert und gehörten in ein Parteiprogramm, nicht aber in die Legislaturziele, hiess es von der Geschäftsleitung immer wieder. Am Schluss waren die meisten einverstanden, das Programm wurde mit 43 Ja- zu zwei Nein-Stimmen angenommen.

Zähneknirschend Ja zum Energiegesetz

Auf eine Parolenfassung für die nationalen Abstimmungen vom September verzichtet die Aargauer SP und übernimmt jene der schweizerischen Partei. Zum Energiegesetz, das im Kanton zur Abstimmung kommt, hat sie mit 39 Ja- zu 25 Nein-Stimmen zwar Unterstützung beschlossen, aber mit Nebengeräuschen.

«So, wie es sich jetzt präsentiert, wollten wir das Gesetz auch nicht», stellte Dieter Egli, Regierungsratskandidat und Co-Fraktionspräsident im Grossen Rat, klar.

Die Fraktion habe ihm im Parlament «zähneknirschend» zugestimmt. Bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen sei die SP aber vor der Frage gestanden, ob nicht ein kleiner Schritt besser sei als gar keiner. «Mehr konnten wir nicht herausholen», so Egli.

Schliesslich präsentierten die Sozialdemokraten, wie sie in den kommenden Wahlkampf gehen werden. Am roten Erscheinungsbild von Flugblättern und Plakaten hält die Partei fest. «Lebenswerter Aargau für Alle» steht dabei im Zentrum. Das erreiche man über sichere Löhne, Klimaschutz, zahlbare Gesundheit und starke Bildung – alles Sujets für die Kampagne.

Für den Regierungsrat setzen die SPler mit Dieter Egli auf das Schlagwort Verantwortung – Heute und morgen.