Leere Aargauer Altstädte an Adventssonntagen – «eigentlich wäre es ehrlicher, alles zuzumachen»

«Chum use, gang id Stadt.» Mit diesem Slogan lädt der Verein «Zentrum Aarau» ein, in der Altstadt zu schlendern und seine Einkäufe bei lokalen Läden zu verrichten. Allerdings stösst diese Maxime gegen die Entscheide des Bundesrates vom vergangenen Freitag an, wenn es um die weihnächtlichen Sonntagsverkäufe geht: Diese wurden neben zahlreichen weiteren Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie verboten. Somit durfte Karin Berini am Samstag keine Gäste in ihrem Schmuckgeschäft in Aarau empfangen. Sie bedauert es allerdings mehr um der Tradition willen als wegen des Umsatzes: «Es war die Gelegenheit, in einer gemütlichen Atmosphäre Kunden zu empfangen. In üblichen Zeiten servierten wir Kaffee und etwas Prosecco und konnten uns mit der Kundschaft unterhalten.»

Sonntags eher spontan einkaufen Dass an den Sonntagen jeweils eine etwas ruhigere Atmosphäre herrschte, bestätigt auch Ulrike Sammarchi, die in Rheinfelden den Kinderkleiderladen «Kinderkram» betreibt: «Es waren Momente, in denen sich die Kunden inspirieren lassen und spontan einkaufen konnten. Die geplanten Einkäufe erfolgen eher unter der Woche.» In Wohlen findet sich Nicole Wey in ihrem Kleidergeschäft «Grottino della scarpa» ebenfalls damit ab: «Dann mache ich halt einfach montags auf.» Das Verbot der Sonntagsverkäufe sei schade, aber kein Weltuntergang, wie es auch Karin Berini in Aarau sagt: «Den grossen Andrang hat es sonntags bei uns nie gegeben. Unser Weihnachtsumsatz ist nicht von den Sonntagsverkäufen abhängig.» Vielmehr würden Leute in letzter Minute einkaufen gehen. Sie vermutet, dass an Adventssonntagen üblicherweise vor allem in Einkaufszentren «die Hölle los war».

Ein weiterer Schlag für Geschäfte Dass sich Einkaufszentren Sorgen machen, bestätigt eine Stellungnahme vom Shoppi Tivoli in Spreitenbach: «In einem normalen Jahr könnte der Detailhandel solche Einschränkungen wohl wegstecken. Nun hat aber dieses Jahr schon viel Kraft gekostet.» Das Zentrum sei als Vermieter zwar weniger betroffen vom Sonntagsverkaufsverbot. Aber Pressesprecherin Besa Syla bekundet ihre Besorgnis um die eingemieteten Läden: «Auch grosse Konzerne ächzen mittlerweile unter der Last der anhaltenden Einschränkungen.» Die neu eingeführten Massnahmen würden bereits angeschlagene Geschäfte in einem umsatzstarken Monat treffen. Für Manor und dessen zahlreiche Filialen im Aargau, insbesondere in Aarau und Baden, sind Sonntagsverkäufe ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsumsatzes, der in normalen Jahren rund 20 Prozent des jährlichen Umsatzes ausmacht. An einem Sonntag würden im Schnitt die Hälfte der Kundschaft der Adventssamstage die Manorfilialen besuchen. Verbände sind unglücklich über das Verbot Die zusätzliche Belastung des Gewerbes durch das Verbot der Sonntagsverkäufe bedauern auch die Gewerbevereine. «Im Gespräch mit unseren Mitgliedern habe ich realisiert, wie wichtig die Sonntagsverkäufe sind. Es wird vor allem die kleinen Kleiderboutiquen und Geschenkläden treffen», erklärt Markus Frei vom Brugger Gewerbeverein. Seinerseits sagt Michael Wicki, Präsident des Citycom Badens: «Wir leiden. Der Weihnachtsverkauf wird nie an das herankommen, was man sich erhofft hatte.» Zwar sagt auch er, dass die Badener Einkaufsstrassen an Adventssonntagen nie überfüllt waren. «Aber es war eine Möglichkeit, den Winterzauber zu erleben und im Weihnachtsdörfli zu schlendern.» Darüber hinaus würden die Läden, die sonntags offen haben, Personal aufbieten.

Er befürchtet, dass die Verschärfungen die Verschiebung zum Online-Handel einmal mehr beflügelt. Wicki kritisiert auch die widersprüchliche Haltung des Bundesrates: «Eigentlich wäre es ehrlicher, alles zuzumachen.» So sei es speziell: «Wir haben zwar offen, aber diese Auflagen ermöglichen es uns gar nicht, normal zu arbeiten. Den Leuten sagt man, dass sie einkaufen gehen können, aber wehe sie gehen!» Auch Marco Veronesi, Präsident des Vereins pro Altstadt in Rheinfelden, ist befremdet von der Art und Weise, wie die Massnahmen eingeführt wurden: «Keine zehn Tage Vorwarnung, am Freitag sagen, was man am Sonntag anders machen muss. Das finde ich untragbar.»