Kantonalbank Insektenkonzerte, Pumptracks und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung – diese Projekte fördert die Stiftung der AKB Die gemeinnützige Stiftung Lebensraum Aargau will das Zusammenleben fördern und hat nun erstmals Projekte unterstützt. 26 der 54 eingegangenen Gesuche wurden genehmigt, die Stiftung der Aargauischen Kantonalbank (AKB) insgesamt hat 390’000 Franken ausbezahlt.

Um Aargauer Schulklassen das ökologische Gärtnern näherzubringen, stiftet Lebensraum Aargau dem Verein GemüseAckerdemie 40’000 Franken. zvg

Den höchsten Betrag zahlt die Stiftung der Aargauischen Kantonalbank dem Naturama Aargau, das im ganzen Kanton Aktivitäten zur Ausstellung «Respekt, Insekt!» plant. Das Museum, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, wird mit 65'000 Franken unterstützt.

Demselben Thema widmen sich im Müllerhaus Lenzburg eine Makrofotografie-Ausstellung und zwei «Insektenmusik»-Konzerte. Der Verein GemüseAckerdemie will Aargauer Schulklasse ökologisches Gärtnern näherbringen und wird bei diesem Vorhaben mit 40'000 Franken unterstützt – nebst dem Aarauer Schulhaus im Schachen sind noch weitere interessierte Schulen im Aargau gesucht.

Mehrere Aargauer Pumptracks bekommen Unterstützung

Im sportlichen Bereich sind verschiedene Projekt zur Erstellung von Pumptracks eingegangen. Pumptracks sind wellenförmige Rundbahnen mit Steilwandkurven, die mit allen möglichen nicht motorisierten Untersätzen befahren werden können, also etwa mit BMX, Mountainbikes, Kickboards oder Inlineskates. Geplant sind solche in Würenlingen, Klingnau, Niederrohrdorf und Aarau – die Initianten erhalten je nach Grösse des Vorhabens 5000 bis 15’000 Franken.

14 neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Im Gesellschafts- und Sozialbereich gehen 20’000 Franken an den Umbau des Höchweidhus in Dürrenäsch, in dem der Verein «Katzenhübel» 14 neue Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger Behinderung schafft.

Der Heimverein Pfadi Hochwacht Baden erhält 10’000 Franken für die Renovation des Alten Pfadiheims Rütibuck, die Effinger-Stiftung denselben Betrag für die neue Aussenanlage des Integrations-Zentrums für Suchtkranke in Rupperswil. Zudem werden das Caritas-Patenschaftsprogramm «Mit mir» sowie das Pilotprojekt «F_F - Frühe Förderung» der Mütter- und Väterberatung Bezirk Baden mitfinanziert, in dem vulnerable Familien mit Kindern von 0 bis 4 Jahren beraten werden.

Technikgeschichte und fiktive Dorfgeschichte

Etliche Ausstellungen werden mit 10'000 Franken unterstützt. Das Gluri Suter-Haus und das Historische Museum Baden haben mit den Urban Sketchers zusammengespannt, um 150 Jahre Aargauer Turngeschichte mit historischen Fotografien und aktuellen Zeichnungen beim Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen zu präsentieren. Das Büro Fischteich wird unterstützt, um die geschichtlichen Spuren im Torfeld Süd, Ort des geplanten Aarauer Fussballstadions, in einer Audioausstellung zu dokumentieren.

Die praktische Veranschaulichung von Technikgeschichte hat der Verein Pro Salonwagen im Sinn, der einen alten Wagen der Wynental- und Suhrentalbahn restauriert und wieder auf die Schiene bringen will. Die Stiftung unterstützt dieses Vorhaben mit 5000 Franken.

Der Theatermann und Musiker Ruedi Häusermann bekommt für die Konzeption seines Theaterstücks «Schauplatz der Kunst» in der Alten Reithalle Aarau 25’000 Franken, ebenso Tanz & Kunst Königsfelden für die Produktion «Gib mir die Hand», die Kunstschaffende mit 100 Jugendlichen aus den Badener Schulen Tannegg und Ländli kreieren. Die dritte, mit 20’000 Franken unterstützte Theaterproduktion präsentiert der Verein ad hoc mit «Grabenstorf»: Laienschauspielerinnen und -schauspieler schaufeln die (fiktive) Geschichte Sarmenstorfs ans Tageslicht. (az/kob)