Catering-Service schuld? Lebensmittelvergiftung? 12 Aargauer Feuerwehrleute leiden nach Weiterbildung unter teils heftigen Symptomen Der Feuerwehr-Weiterbildungskurs der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) bekam nicht allen gut. Rund 12 von 60 Personen klagten danach über Übelkeit oder gar schweres Erbrechen oder Durchfall. Der Verdacht: Etwas könnte mit dem Catering nicht gut gewesen sein.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Während einer Woche trainieren im Raum Aarau 60 Feuerwehrleute den Ernstfall. Doch nach dem letzten Abend des Weiterbildungskurses fühlen sich einige Einsatzkräfte schlecht. Gleich ein Fünftel der Kursteilnehmenden klagt über Magenbeschwerden.

«Von Zweien wissen wir, dass sie sich im Spital untersuchen liessen», erklärt Hanspeter Suter, Leiter Ausbildung bei der AGV gegenüber dem Regionalsender Tele M1. «Die Symptome lagen zwischen Übelkeit bis hin zu schwerem Erbrechen und Durchfall.»

Ist der Catering-Service schuld?

Schnell steht die Vermutung im Raum, dass etwas mit dem Nachtessen nicht in Ordnung war. Ein Reisgericht mit Poulet, das von einem Cateringservice aus der Region geliefert wurde, steht dabei im Fokus. Da allerdings niemand den Vorfall dem Lebensmittelinspektorat gemeldet hat, wurde dieses in der Sache auch nicht tätig. «Selbst wenn nur eine Person glaubhaft eine Lebensmittelvergiftung schildern kann, gehen wir der Sache nach», erklärt Thomas Stadelmann vom Amt für Verbraucherschutz des Kantons Aargau.

Das Cateringunternehmen stellte gegenüber Tele M1 klar, dass der Lebensmittelinspektor erst gerade routinemässig den Betrieb begutachtete. Die Beschwerde könne nicht am Essen liegen, so der Caterer. Alle Kursteilnehmenden hätten aus demselben Topf gegessen, es hätten also mehr als nur 12 Personen krank werden müssen, hätte wirklich etwas mit dem Essen nicht gestimmt. (luk)