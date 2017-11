Erfahrener Bergführer

Die acht Mitglieder des Männerturnvereins Brittnau, welche die Skitour in Österreich unternahmen, kannten den Bergführer seit Jahren. Die Gruppe mit Teilnehmern aus Brittnau, Strengelbach, Oftringen und Zofingen war bei der Abfahrt, als die Schneebrettlawine die acht Skitourenfahrer erfasste. Vier Männer im Alter von 52 bis 75 Jahren wurden bis zu zwölf Meter tief von den Schneemassen verschüttet und getötet. Die Rettungsmannschaften mussten sich metertief in den Lawinenkegel vorarbeiten, um ihre Leichen zu bergen. Die Gruppe war bestens ausgerüstet und Skitouren-erfahren. Der Bergführer hat langjährige Erfahrung am Jochgrubenkopf. Am Unglückstag herrschte eine nur mässige Lawinengefahr, mit Stufe 2 auf der fünfteiligen Skala.