Man merkt es gleich: Vor der Kamera zu stehen ist nichts Neues für Laura Murciano. Das Schweizer Fernsehen begleitete in der Serie «Üsi Badi» 2011 sechs Menschen mit geistiger Behinderung, die den Sommer im Strandbad Bruggerhorn bei St.Margrethen verbrachten, und dort im Badi-Alltag mitanpackten. Laura Murciano war eine von ihnen.

Heute packt sie in einem Atelier für Menschen mit Beeinträchtigung an. Zusammen mit dem dortigen Team fertigt sie, was Kunden im Laden, in den das Atelier integriert ist, kaufen können. Sie hat erreicht, was sie wollte – sie hat sich gewünscht, hier arbeiten zu können. Mit Menschen in Kontakt zu kommen, gefällt ihr.

Kein Wunder, geht sie in ihrer Freizeit tanzen und ist mit einem Chor auf Achse. Das Singen stellt sie auf. Und bestärkt sie bestimmt auch in ihrem Motto: «Einfach durch.» Auch wenn man mal etwas nicht so gerne macht – oder aufgeregt ist, bevor es auf die Bühne geht.