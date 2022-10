AZ-Goldlauf Gigathlet verhindert Heimsieg: Mathias Nüesch gewinnt den 48. Hallwilerseelauf Beim diesjährigen Hallwilerseelauf triumphierten über die Halbmarathon-Distanz mit Mathias Nüesch und mit Christine Müller zwei neue, aber nicht unbekannte Namen.

Mathias Nüesch wurde im Ziel von seinen beiden Kindern empfangen. zvg

Eigentlich trifft die Charakterisierung des Rheintalers Mathias Nüesch als Gigathlet nicht mehr zu. Die Erklärung ist einfach: Die einstige Kult-Veranstaltung Gigathlon existiert nicht mehr. Anfang Juli fand die Dernière des Multisportanlasses (Schwimmen, Laufen, Rad, Bike einst Inline/zuletzt Trail-Run) statt. Und Mathias Nüesch setzte sich auf den 244 km mit den 5600 Höhenmetern zwischen Startort Zürich (Schwimmen) und dem Ziel in Vicosoprano im Bergelll stark in Szene. Das Ziel erreichte der 40-Jährige in 14:16:17 Stunden als Zweiter Single (diejenigen, die alles im Alleingang bewältigten).

Auf die (für ihn kurzen) 21,1 Kilometer um den Hallwilersee hatte er nicht gesetzt. Nüeschs Plan war es gewesen, einen «ansehnlichen Flach-Marathon» zu bestreiten. Der Dreiländer-Marathon sechs Tage vor dem Hallwilerseelauf war rot markiert in seiner Agenda. Eine Erkältung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Weil er sich jedoch schnell erholte, suchte er nach einer Alternative – und landete beim Hallwilerseelauf. «Für mich ein Sprint, das sorgte fast für Angst vor dem verlangten hohen Rhythmus», beschrieb er seine Vorgefühle.

Sieger Mathias Nueesch (rechts) und der zweitplatzierte Sven Thalmann (Nr. 1003). Alexander Wagner / FOTO Wagner

Und diese sah er trotz perfekter Bedingungen und eigentlich gutem Körpergefühl untermauert, als er Seite an Seite mit dem 17 Jahre jüngeren Aarauer Sven Thalmann an der Spitze durch die malerische Gegend eilte. «Wie am Gigathlon wird’s Platz 2 geben», war sich Nüesch sicher, «gegen diesen jungen Mann habe ich wohl keine Chance.» Doch es kam anders: Nüeschs frühe Tempovariationen ab Schloss Hallwyl zeigten Wirkung. Jetzt bestimmte nicht mehr meist Thalmann den Rhythmus. Auf dem letzten Kilometer sorgte Nüesch für eine frühe Vorentscheidung zu seinen Gunsten. Nach 1:12:09 Stunden überquerte er die Ziellinie als Erster.

Thalmann kann eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden

Beim schliesslich geschlagenen Thalmann (er benötigte 21 Sekunden mehr) sorgte dieses Verdikt für mehr als zwiespältige Empfindungen: «Ich konnte in diesem Rennen meinen Ansprüchen nicht gerecht werden», sagte der junge Triathlet aus Aarau. Und mit einem sarkastischen Unterton formulierte er: «Dieser Halbmarathon fühlte sich nicht wirklich toll an.»

Thalmann war mit seinem Lauf nicht wirklich zufrieden. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zurück führte dies der Triathlet mit einer Profilizenz auf «die Vorbelastung». Am Vorwochenende hatte er in Venice/Jesolo einen internationalen Halbironman (23. Rang bei den Profis) bestritten. «Die Beine waren nicht frisch genug», stellte der Wirtschaftsstudent an der Uni Zürich schnell fest. Seine Saison als Ganzes verlief nämlich sehr erfreulich, «deutlich besser als ich gedacht hatte», wie er sagt. Mehrmals klassierte er sich auf Preisgeldrängen.

Müller überholt Hertenstein

Während Männersieger Nüesch die anspruchsvolle Strecke (Naturwege, Richtungswechsel) in 1:12:09 Stunden bewältigte und seinem härtesten Rivalen 21 Sekunden abnahm, zeigte das Klassement der Frauen klarere Strukturen. Die Berner Oberländerin Christine Müller lief nach 41 Männern als erste Frau nach 1:26:05 Stunden über die Ziellinie beim Strandbad Beinwil am See. Ruhig durchatmen, resümieren konnte sie, bis die zweitplatzierte Simone Hertenstein (Liestal) im Ziel eintraf.

Christine Müller kam als schnellste Frau ins Ziel. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nach so klaren Verhältnissen hatte es indes lange nicht ausgesehen. Geschuldet ist dies der Rennentwicklung – und Müllers Euphorie. Die 29-Jährige ging das Rennen «viel zu schnell an». Was sich rächte. Sie musste das Tempo drosseln. Nach einem Drittel der Distanz schloss die 16 Jahre ältere, äusserst routinierte Hertenstein nicht nur auf – sie zog sogar vorbei. Nach zwei Dritteln übernahm aber Müller die Führung erneut. Jetzt lief sie deutlich schneller als ihre Widersacherin – obwohl auch sie etwas zurückstecken musste.

Die Olympia-Triathletin siegt wieder

Das 10-km-Rennen vom Schloss Hallwyl nach Beinwil am See entschieden Jonas Gübeli (Uster/33;37) und Linda Muther (Fraubrunnen/39:53) zu ihren Gunsten. Kleine Randnotiz: Unmittelbar vor Muther lief Roland Müller (Beinwil am See) ein – der OK-Präsident. Er belegt bei den Männern Platz 15 und war rechtzeitig bereit für den Empfang der grossen Läufermasse.

Der prominenteste Siegername resultierte beim neuen 5-km-Rennen – bei den Frauen. Jolanda Annen, die zweifache Olympia-Teilnehmerin im Triathlon. Nach einer Verengung der Beckenarterie (Endofibrose) musste sie sich einer Operation unterziehen. Erst seit Anfang September kann sie wieder, «so trainieren, dass es Spass macht». Ihr Fernziel: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Mit ihrer Zeit von 16:56 Minuten musste sie lediglich drei Männern den Vortritt überlassen (Sieger: Sydney Jäger).