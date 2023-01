Landwirtschaft Sträucher und Bäume mit positiver Wirkung: Diese Betriebe erhalten den Förderpreis Agroforst Aargau Bäume und Sträucher können Bodenorganismen anregen, vor Wind und Erosion schützen oder Tieren Schatten spenden. Solche Eigenschaften will man im Aargau vermehrt nutzen und hat deshalb einen Förderpreis ausgeschrieben.

Hoss Hauksson, Rüfenach, bekommt den Agroforst Preis für das Projekt «Vielfalt im Rebberg mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Schafen». Zvg / haukssonweine.ch

Fünf Bauernfamilien und Winzer erhalten vom Kanton Aargau einen Förderpreis über je 10'000 Franken, weil sie Wege aufzeigen, wie die landwirtschaftliche Produktion im Aargau an klimabedingte Extremwetterlagen angepasst werden kann. Dank der Eigenschaften bestimmter Bäume und Sträucher, die in bestehende Kulturen integriert werden, leisteten sie einen Beitrag an den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, die Ertragssicherung sowie die Tiergesundheit, befand die siebenköpfige Jury. Zwölf Projekte waren eingereicht worden.

Das sind die fünf Gewinnerinnen und Gewinner: Pirmin Adler, Oberrüti, «Weidehaltung mit Nutzhecken»: Die Weiden für Rinder und Freiland-Poulet sind durch Streifen mit Gehölzen unterteilt, die den Tieren Schatten, Nahrung und Beschäftigung bieten. Die Hecke besteht aus hochwertigen Futtergehölzen, an denen sich die Rinder selbst bedienen können. Aus der Biomasse entstehen zudem Hackschnitzel.

Die Weiden für Rinder und Freiland-Poulet sind durch Streifen mit Gehölzen unterteilt, die den Tieren Schatten, Nahrung und Beschäftigung bieten. Die Hecke besteht aus hochwertigen Futtergehölzen, an denen sich die Rinder selbst bedienen können. Aus der Biomasse entstehen zudem Hackschnitzel. Hoss Hauksson, Rüfenach, «Vielfalt im Rebberg mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Schafen»: Die mit den Reben kombinierten Gehölze und Kräuter scheiden durch ihre Wurzeln Stoffe aus, die nützliche Bodenorganismen fördern. Diese Mikroben beeinflussen wiederum die Toleranz der Reben gegenüber Hitze, Trockenheit und Krankheiten. Die aromatischen Kräuter wirken sich positiv auf die Gesundheit und Fleischqualität der Schafe aus.

Die mit den Reben kombinierten Gehölze und Kräuter scheiden durch ihre Wurzeln Stoffe aus, die nützliche Bodenorganismen fördern. Diese Mikroben beeinflussen wiederum die Toleranz der Reben gegenüber Hitze, Trockenheit und Krankheiten. Die aromatischen Kräuter wirken sich positiv auf die Gesundheit und Fleischqualität der Schafe aus. Thomas Keller, Endingen, «Ackerbau zwischen Baumreihen»: Baumreihen auf den Ackerflächen schützen bei starkem Regen vor Erosion und Nährstoffauswaschung. Auch Wind und Hitze werden reduziert, was den Boden vor Austrocknung bewahrt. Dadurch bleiben die Bodenlebewesen aktiv, wovon die Ackerkulturen profitieren.

Baumreihen auf den Ackerflächen schützen bei starkem Regen vor Erosion und Nährstoffauswaschung. Auch Wind und Hitze werden reduziert, was den Boden vor Austrocknung bewahrt. Dadurch bleiben die Bodenlebewesen aktiv, wovon die Ackerkulturen profitieren. Rolf Treier, Bözberg, «Wertholz-Alleen, Mostobst und Biodiversität»: Auf dem Betrieb entstehen Baumalleen, ein Hochstamm-Obstgarten sowie Strukturen zur Förderung der Biodiversität. Mit dem Heranziehen hochwertiger Stämme zu Furnier- und Möbelholz entsteht ein Generationenprojekt, das langfristig CO 2 bindet und dem Betrieb zukünftig neue Einkommensquellen erschliesst.

Auf dem Betrieb entstehen Baumalleen, ein Hochstamm-Obstgarten sowie Strukturen zur Förderung der Biodiversität. Mit dem Heranziehen hochwertiger Stämme zu Furnier- und Möbelholz entsteht ein Generationenprojekt, das langfristig CO bindet und dem Betrieb zukünftig neue Einkommensquellen erschliesst. Karin und Thomas Wüthrich, Elfingen, «Ziegenweide mit Futterhecken und Bäumen»: Die Ziegen dürfen sich an Teilen der Hecke bedienen. Die Inhaltsstoffe schützen vor Darmparasiten. Bei Hitzeperioden bleiben Luft- und Bodenfeuchtigkeit dank der Gehölze länger erhalten. So wächst auch im Hochsommer frisches Gras nach und die Tiere finden Abkühlung.

Von links: Matthias Müller (Leiter Landwirtschaft Aargau), die Preisträger Rolf Treier, Pirmin Adler, Thomas Wüthrich, Hoss Hauksson und Thomas Keller, Landstatthalter Markus Dieth und Simon Egger (Jury Förderpreis Agroforst). Beni Basler / zvg

Die Förderpreise wurden am Freitag im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen übergeben. Ziel sei es, bestehendes Know-how zu stärken und neues Wissen dazuzugewinnen, teilt der Kanton mit. Auf den prämierten Betrieben werden Kurse und Flurgänge stattfinden, damit weitere interessierte Landwirtinnen und Landwirte von den Erfahrungen profitieren können.

Die Umsetzung der Projekte erfolgt etappenweise bis 2026. Pirmin Adler aus Oberrüti und Hoss Hauksson aus Rüfenach haben bereits im November mit einer ersten Pflanzung begonnen. Alle Betriebe werden durch die Agroforst-Spezialistin Mareike Jäger beraten.

Der Förderpreis Agroforst ist eines von rund 90 Projekten, die im Rahmen des Aargauer Entwicklungsschwerpunktes Klima umgesetzt werden. Bis 2024 stellt der Kanton für die Anschubfinanzierung von Klimaprojekten zehn Millionen Franken bereit.