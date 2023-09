Landwirtschaft Schweizer Genusswoche kommt in den Aargau – Der Star der Stunde ist das «Chüttiger Rüebli» Die 23. Schweizer Genusswoche startet Mitte September auch im Aargau. Dieses Jahr dreht sich bei Veranstaltungsreihe alles um Wurzelgemüse. Mit dabei auch ein kulinarisches Erbe der Schweiz aus dem Aargau – das «Chüttiger Rüebli»

Die Küttinger Landfrauen Denise Werren-Bircher (links) und Maja Burgherr-Hunziker (rechts) bauen auf ihrem Feld ein kulinarisches Erbe der Schweiz an: das «Chüttiger Rüebli». Bild: Alexander Wagner

«Eusi Heimat, es blibt debi, muess es Land fürs Rüebli si!» Mit dieser Zeile aus einem Gedicht eröffnet Maja Burgherr-Hunziker von den «Chüttiger Landfraue» ihre Präsentation am Medienevent zur Schweizer Genusswoche 2023. Seit 23 Jahren organisiert die «Fondation pour la promotion du goût» diesen kulinarischen Event. In der Westschweiz sei der Anlass bereits weit bekannt, erklärt Michel Roux vom Qualitätskomitee. Nun soll der Funke auch in der Deutschschweiz überspringen.

Mit verschiedenen Anlässen will die Fondation den Menschen in verschiedenen Regionen die Welt der Kulinarik näherbringen, so Roux. Es gehe darum, das Bewusstsein für regionale Produkte zu schärfen sowie das Verständnis zwischen Produzent und Konsument zu verbessern. Denn in der Schweiz gebe es keine Einheitsküche, sagt Roux. Ernährung sei regional, und jede Region verfüge über eigene Spezialitäten.

Vom 14. bis 24. September finden im Aargau rund ein Duzend Anlässe statt, die von verschiedensten Partnern wie ProSpecieRara, Bio Suisse und dem Bauernverband Aargau organisiert werden. Darunter sind Pilz- und Kräuterwanderungen, Tavolatas oder Weinkurse. Ein weiterer Partner der Genusswoche ist der Jurapark Aargau, am Medienanlass vertreten durch Anina Riniker. Durch das Jurapark-Label auf regionalen Produkten sowie den Genussrouten durch das Parkgebiet wollen auch sie Regionalität und Natur in der Kulinarik fördern, so Riniker.

Landfrauen bewahren kulinarisches Erbe

Bei dieser Ausgabe der Genusswoche stehen insbesondere Wurzelgemüse wie Sellerie, Rettich oder Topinambur im Vordergrund. Dazu gehört auch das «Chüttiger Rüebli», das von den Landfrauen in Küttingen bewahrt und angebaut wird. Dabei handelt es sich um eine Art Vorgänger der Karotte, die in dieser Form nur noch in Küttingen wächst. Mittlerweile sind die weiss-gelblichen Rüebli als kulinarisches Erbe der Schweiz eingetragen.

Auch der Landfrauen-Hund Pablo isst gerne «Chüttiger Rüebli». Bild: Alexander Wagner

Nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Form unterscheiden sich die «Chüttiger Rüebli» von der herkömmlichen Karotte. Sie ist deutlich dicker und weniger spitz, erklärt Maja Burgherr-Hunziker. Auf einem kleinen Acker bauen die Landfrauen jährlich etwa eine bis zwei Tonnen Rüebli an. Der steinige und harte Küttinger Boden ist dabei für die Rüebli ideal. Versuche, die Spezialität andernorts zu pflanzen, schlugen fehl, so die Landfrau.

Das «Chüttiger Rüebli» ist dicker und stumpfer als die herkömmliche Karotte. Bild: Alexander Wagner

Die «Chüttiger Rüebli» sind heute auch überregional bekannt, wie die Präsidentin der Landfrauen, Denise Werren-Bircher, stolz erklärt. Durch verschiedene TV-Produktionen und sonstige Medienberichten kommen die Bestellungen mittlerweile aus der ganzen Schweiz. Weil der Andrang so gross war, haben die Landfrauen einen eigenen Rüeblimärt ins Leben gerufen. Dieser findet dieses Jahr am 28. Oktober statt, vier Tage vor dem grossen Rüeblimärt in Aarau.