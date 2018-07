Vor rund einandhalb Jahren überfiel ein 32-jähriger Serbe den «Pizza-Blitz» in Baden mit einem Messer und klaute rund 900 Franken aus der Kasse. Drei Wochen später raubte er einen Kiosk in Dietikon aus und drohte dem Verkäufer ebenfalls mit einem Messer. Am Dienstag verantwortete sich der Angeklagte nun vor dem Bezirksgericht Baden.

«Der Beschuldigte ist geständig und es tut ihm sehr leid, was er getan hat», sagte seine Verteidigerin Carmen Emmenegger gegenüber Tele M1. Der Angeklagte beantwortete vor Gericht alle Fragen ruhig und zeigte Reue. Die Tat sei spontan und nicht geplant gewesen. An Details könne er sich nicht mehr erinnern – er habe Kokain vor dem Überfall konsumiert.

Ehemalige Kollegen mit Messer bedroht

Der Serbe hatte vor seiner Tat selbst ein paar Monate bei dem Badener Pizza-Service gearbeitet. Nachdem er seinen ehemaligen Kollegen mit einem Messer gedroht hatte, schaffte er es, mit seiner Beute zu flüchten.

Dies gelang ihm nicht bei seinem Überfall auf den Kiosk in Dietikon. Der betroffene Mitarbeiter schaffte es, die Frontscheibe des Fluchtautos mit einer Stange einzuschlagen, wodurch eine Polizei-Patrouille fünf Minuten später auf den Wagen aufmerksam wurde. Bei einer kurzen Verfolgungsjagd fuhr der Angeklagte teilweise mit 120 km/h durch eine Tempo-30-Zone. Die Polizei stoppte den Mann auf einem Feld in Eggenwil.