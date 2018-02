Während der ganzen Dienstperiode ereignete sich in Zürich kein Vorfall, der einen Einsatz der Truppen erfordert hätte. Mitte März ordnete der Generalstabschef an, dass die Brigade in eine Gegend verlegt wurde, wo sie der Beeinflussung aus Zürich weniger ausgesetzt war. Zumindest für die Zeit nach der Klotener Affäre sind Versuche der antimilitärischen Beeinflussung belegt.

Ende März dislozierten grosse Teile der Brigade in den Raum Biberbrugg–Schindellegi–Menzingen. Am 22. April traten die Aargauer den Rückmarsch zur Demobilmachung an, die in den folgenden Tagen in Aarau erfolgte. Zwar hatte der Dienst unter einem unglücklichen Stern gestanden, doch der Armeeleitung hatte er die Augen geöffnet: Truppen aus industrialisierten Regionen, wozu auch die Aargauer Täler zählten, eigneten sich weniger für den Ordnungsdienst als solche aus bäuerlichen Gegenden. Eine Erkenntnis, die von Bedeutung war für die weiteren Ordnungsdienstaufgebote des Jahres bis hin zum Landesgeneralstreik im November 1918.