Landeskirche Aargau Lust auf was Neues? Jetzt können Sie eine Schnupperlehre bei der Kirche machen Die römisch-katholische Landeskirche im Aargau bietet neu Praktika an. Interessierte können so ganz niederschwellig hinter die Kirchentüren blicken.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Zeit in der Oberstufe? Haben Sie damals auch eine Schnupperlehre gemacht? Ob Verkäuferin, Kaufmann oder medizinische Praxisassistentin – die Möglichkeiten bei der Schnupperlehre sind fast grenzenlos.

Aber Hand aufs Herz: Hätten Sie sich mal überlegt, in der Kirche einige Tage zu schnuppern und hinter die Türen zu schauen? Ab jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu. Das geht aus einer Mitteilung der römisch-katholischen Landeskirche Aargau hervor.

Die katholische Kirche in Würenlingen. Symbolbild: Alex Spichale

Die Landeskirche wolle alle ansprechen, ob Kirchengängerin oder nicht. Man wolle zeigen, wie die Arbeit in den Seelsorge- und Katechese-Teams aussieht. Die Möglichkeit, ein Schnupperpraktikum zu machen, bietet die Landeskirche im ganzen Kanton Aargau an, heisst es in der Mitteilung weiter. Ziel sei, dass noch mehr Menschen die Gelegenheit ergreifen können, dieses Praktikum zu absolvieren.

Wer kann die Schnupperlehre absolvieren? Angesprochen sind laut Landeskirche «alle Menschen aller Geschlechter ab 14 Jahren». Es brauche keine Voraussetzungen, ausser «Neugierde und Offenheit». Interessierte finden weitere Informationen unter www.kathaargau.ch/ausbildung. Ebenfalls möglich ist der Kontakt via Mail praktika@kathaargau.ch. (az)