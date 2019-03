Urs Hofmann (62, SP) ist zusammen mit Alex Hürzeler (53, SVP) das dienstälteste Mitglied des Aargauer Regierungsrats. Er sitzt seit April 2009 in der Kantonsregierung, eine externe Untersuchung eines Departements hat es in diesen zehn Jahren nie gegeben. Derzeit ist Hofmann als Landammann der höchste Regierungsrat – er erklärt den Beschluss im Fall Franziska Roth.

Herr Hofmann, der Regierungsrat lässt das Departement von Frau Roth extern durchleuchten. Was war der Auslöser für diesen Schritt?

Urs Hofmann: Es sind mehrere Dinge zusammengekommen: die Kritik im Grossen Rat, die Personalabgänge und ihre Hintergründe, zudem gibt es viele Gerüchte. Das alles hat uns veranlasst, eine unabhängige externe Untersuchung in Auftrag zu geben. Mit einer sauberen Bestandesaufnahme aus der Aussensicht will der Regierungsrat herausfinden, was wirklich Sache ist.