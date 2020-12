Landammann Markus Dieth über Corona-Massnahmen: «Wir hatten keine Wahl, als sofort zu handeln»

2020 ist kein Jahr wie irgendein anderes. Es ist geprägt von Corona, einer Infektionskrankheit, die schon viele Menschen das Leben gekostet hat, auch im Aargau die Spitäler sowie das Pflegepersonal und die Ärzte an ihre Grenzen bringt. Das hat auch Markus Dieth in seinem Landammannjahr geprägt. Er war im Frühling selbst an Corona erkrankt, und sagt im Interview, was dies in ihm verändert hat. Er ruft erneut eindringlich zur Einhaltung der Verhaltensmassnahmen auf, sagt, was er Menschen empfiehlt, denen an Weihnachten/Neujahr die Decke auf den Kopf zu fallen droht, und worauf er sich im nächsten Jahr trotz allem freut.

Herr Landammann, wann ist Ihnen bewusst geworden, welche Lawine mit Corona auf uns zukommt?

Markus Dieth: Der Regierungsrat hat die Gefährdungslage natürlich bereits seit Anfang Jahr laufend beobachtet und analysiert. Wir haben rechtzeitig Gremien zur Krisenbewältigung eingesetzt und die notwendigen Vorkehrungen in Abstimmung mit dem Bund getroffen. Aber so richtig bewusst wurde es mir am Wochenende vor dem Montag, 16.März, als ich in meiner Funktion als Landammann die kantonale Notlage ausrufen musste – zum Schutz der Aargauerinnen und Aargauer und im Wissen um die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Es war, wie wenn wir einen Schalter umgedreht hätten. Diesen Moment voller Sorge und gleichzeitig Hoffnung werde ich nie vergessen. Eine so einschneidende Krise haben wir noch nie erlebt.

Was ist ganz anders als etwa bei Erdrutschen oder Überschwemmungen?

Wir üben immer wieder Krisenfälle wie etwa ein Hochwasser, das zeitlich und örtlich beschränkt ist. Die Coronakrise aber kennt weder Kantons- noch Landesgrenzen, sie ist eine gesundheitspolitische und soziale Krise, viele Menschen sterben, und das Ende der Krise ist noch unbestimmt.

Hätten Sie damals gedacht, dass Sie so kurz vor Weihnachten wieder einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung richten müssen wegen Corona?

Nein, es war sicher davon auszugehen, dass wir im Winter wieder erhöhte Fallzahlen haben würden. Die massiv ansteigenden Infektionszahlen der letzten sieben Tage und die drohende Überlastung des Gesundheitswesens liessen uns nun aber keine Wahl, zum Schutz der Aargauer Bevölkerung sofort zu handeln. Deshalb muss der Kanton Aargau die vom Bundesrat beschlossenen Regeln und Verbote mit kantonalen Massnahmen verschärfen; sie gelten seit Sonntag, 24.00 Uhr. Ich danke der Aargauer Bevölkerung für das Verständnis und Befolgen der Anweisungen. Ich bin überzeugt, dass wir auch diese zweite Welle zusammen bewältigen können.

Markus Dieth nimmt Stellung zu den drastischen Massnahmen und den präzisierten Ladenschliessungen im Kanton Aargau: