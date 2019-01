Sie ist nicht die grösste Burg der Schweiz, vielleicht auch nicht die schönste - ohne Zweifel aber eine der wichtigsten: die Habsburg. Aus diesem Grunde begab sich Chinas Vizepräsident Wang Qishan (70) am Dienstagmorgen an den geschichtsträchtigen Ort. Er traf dort auf den Aargauer Landammann Urs Hofmann und Staatsschreiberin Vincenza Trivigno. «Es ist dem Kanton Aargau eine besondere Ehre, dass der chinesische Vizepräsident Halt in unserem Kanton macht», so Hofmann.

Vor seinem Aufstieg in der kommunistischen Partei Chinas und seiner Berufung in die Regierung (März 2018) arbeitete Wang für das Shaanxi Provinzmuseum und studierte Geschichte. Von 1979 bis 1982 war er als Wissenschafter am Institute of Modern History tätig, das zur Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften gehört.

Die Seidenstrasse

Die Geschichte war denn auch ein Gesprächsthema beim Treffen. Hofmann wies auf die historischen Beziehungen zwischen den Habsburgern und China hin: «Die Verbindungen gehen auf die Gründung der österreichisch-ostindischen Kompanie zurück, die mit Handelsprivilegien ausgestattet wurde. Sie brachte den österreichisch-chinesischen Handel mit Seide, Porzellan und Tee zum Florieren.»

In der Blütezeit der Habsburger sei die Sonne im ganzen Reich nie untergegangen. Diese Bemerkung wird Kaiser Karl V. zugeschrieben. Dasselbe habe auch für die historische Seidenstrasse zwischen China und Europa gegolten. Es ist diese Seidenstrasse, die mit der «Belt and Road-Initiative» von China wiederbelebt werden soll. Dabei handelt es sich um den Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastruktur-Netze. Sie sollen China und über 60 weitere Länder in Afrika, Asien und Europa zusammenbringen. Unter ihnen die Schweiz.

In einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag hofft Landammann Hofmann, dass die Habsburger Welthandelsgeschichte ein gutes Omen für das Gelingen dieses Vorhabens sei – und auch für die aktuellen Wirtschafts- und Handelsdiskussionen.

Das Interesse von Chinas Aussenministers

Wang Qishan würdigte "die historischen Verdienste der Habsburger, ein politisch zersplittertes Europa geeinigt zu haben". Wang betonte zudem die Bedeutung von kulturellen Beziehungen zwischen Ländern und Völkern: "Ein gemeinsames Verständnis der Geschichte ermöglicht Verständigung auch in anderen Bereichen."

Landammann Hofmann informierte Wang laut Medienmitteilung über die Bedeutung der Habsburger für den Kanton Aargau. Die allgemeine Schulbildung auch für Mädchen, die moderne Waldwirtschaft oder die Einführung der ersten Feuerversicherung gehen auf die Regentschaft von Maria Theresia im 18. Jahrhundert zurück.

Besonders das Aargauer Fricktal, bis 1799 Teil des Habsburgerreichs, habe vom aufgeklärten Geist jener Zeit profitiert. Neben dem Stammschloss befinden sich weitere herausragende Kulturdenkmäler der einst weltumspannenden Dynastie im Kanton Aargau. Landammann Hofmann habe Wang eingeladen, diese bei anderer Gelegenheit ebenfalls zu besuchen.

Nach dem rund einstündigen Besuch reiste Wang nach Davos ans Weltwirtschaftsforum weiter, um auch mit dem Bundesrat zusammenzutreffen. Die Aarauer Turmbläser spielten zum Abschied im «Aargau sind zwoi Liebi». (jk)

