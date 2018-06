Es ist ein Patient, den wohl keine Aargauer Klinik gerne in ihren Betten hat: Abdelmutaleb al-Shami, ein mutmasslicher Terrorist aus Libyen. Gemäss der «SonntagsZeitung» wurde der Mann durch Splitter eines Sprengkörpers an der Brust, im Gesicht und am Arm verwundet. Kurt Pelda, Mitautor des Artikels und Islamkenner, geht davon aus, dass sich der Libyer im Zeitraum zwischen 2011 und 2013 unter falschem Namen im Aargau behandeln liess.

Bisher ist offen, in welcher Klinik im Kanton der Mann mit dem heiklen Hintergrund gepflegt wurde. Nun liegen der AZ konkrete Informationen vor, dass al-Shami wohl nicht in einem Akutspital, sondern in der Rehaklinik der Suva in Bellikon lag. Eine Quelle sagt, ein verwundeter Nordafrikaner sei damals mehrere Monate lang in der Klinik behandelt worden.