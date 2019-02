Daniel Hölzle, Grossrat und Präsident der Aargauer Grünen, ärgert sich über Auto- und Töfffahrer, die mit röhrendem Motor durch den Kanton fahren. (AZ vom 8. Februar). Er fordert Bussen für zu laute Fahrer.

In der nächsten Grossratssitzung will er ein Postulat einreichen und prüfen lassen, ob der Einsatz von Lärmblitzern möglich ist und ob der Regierungsrat bereit ist, einen solchen Blitzer anzuschaffen. In einer Online-Umfrage der AZ stimmen bei fast 300 Teilnehmenden dem Lärmblitz-Vorschlag rund 70 Prozent zu; die Befragung ist allerdings nicht repräsentativ.

So oder so arbeitet der Kanton derweil auch daran, gegen Strassenlärm vorzugehen. Dies jedoch nicht mit dem Einsatz von Lärmblitzern, sondern durch die Lärmsanierung aller Kantonsstrassen, welche 1996 begann. Im Januar dieses Jahres waren von 211 Aargauer Gemeinden 155 lärmsaniert. In 32 weiteren läuft zurzeit die Ausführung und in 24 Gemeinden die Projektierung.