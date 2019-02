Nach einer Erhebung des Bundes ist in der Schweiz am Tag jede siebte und in der Nacht jede achte Person an ihrem Wohnort von schädlichem oder lästigem Strassenverkehrslärm betroffen. Daniel Hölzle, Grossrat und Präsident der Aargauer Grünen, will den lauteren Teil davon jetzt angehen. Er ärgert sich nämlich schon lange über Automobilisten und Töfffahrer, «die mit getuntem Motorgeheule durch eine Altstadt donnern, in der Meinung, dass dies irgendjemanden beeindruckt». Dabei ist für Hölzle klar, dass «ein röhrender Automotor definitiv nicht die gleich erfolgversprechende Wirkung wie das Röhren eines brünstigen Hirsches hat». Das scheine leider einigen nicht klar zu sein. Er nimmt sich deshalb die aktuelle Debatte in Genf (wo über einen Lärmblitzer debattiert wird) zum Vorbild. Er wird in der nächsten Grossratssitzung Anfang März dazu ein Postulat einreichen. Damit will er prüfen lassen, ob der Einsatz von Lärmblitzern im Kanton Aargau möglich ist und ob der Regierungsrat bereit ist, einen solchen Blitzer anzuschaffen.

Solche Lärmblitzer gibt es allerdings noch nicht. Hölzle verweist dazu auf die Einschätzung der ETH Lausanne, dass man solche entwickeln könne. Er ist überzeugt, dass so ein Blitzer dann zwischen Auto- und Töffmotoren unterscheiden kann. Doch welchen Zweck verfolgt er damit? Sollen Betroffene wie bei TCS-Geschwindigkeitsmessungen einfach sensibilisiert werden? Hölzle nickt und schüttelt den Kopf zugleich: «Natürlich erwarte ich dadurch eine höhere Sensibilisierung. Offenkundig ist denjenigen, die mit lärmenden Motoren protzen, nicht bewusst, dass sie den meisten mit ihrem Lärm einfach nur auf die Nerven gehen. Für mich ist klar, dass Sie gebüsst gehören.» So ein Lärmblitzer könne in einer Innen- oder Altstadt verhindern, dass Töfffahrer das nächtliche Fahrverbot missachten: «Wer in einer Altstadt wohnt und schon von nächtlichem Töfflärm in den engen Gassen geweckt wurde, weiss, wovon ich spreche.» Den grossmehrheitlichen Teil der Autofahrenden werde ein Lärmblitzer nicht betreffen, nimmt Hölzle zu erwartende Kritik vorweg: «Es geht darum, diejenigen Idioten zu erreichen, die sich bewusst nicht an die Regeln halten.» Martin Keller: Total daneben Bei SVP-Verkehrspolitiker und Grossrat Martin Keller gerät Hölzle aber an den Falschen. Keller findet diese Idee «total daneben». Er verweist auf das Strassenverkehrsgesetz (SVG). Zudem müsse man Autos und Motorräder regelmässig vorführen: «Getunte Autos, frisierte Töffs haben da keine Chance, auch nicht in einer Verkehrskontrolle. Das ist ausreichend. Noch mehr Kontrollstaat brauchen wir hier nicht.»