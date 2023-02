Ladendiebstahl Personal ablenken und dann zuschlagen: Polizei warnt vor Diebstahl-Masche Durch Ablenken des Verkaufspersonals entwendet eine Tätergruppe aktuell Zigaretten und Mobiltelefone aus Verkaufsgeschäften.

Im Kanton Aargau kam es an verschiedenen Orten zu Diebstählen in Geschäften. Dabei war die Vorgehensweise offenbar immer ähnlich, wie die Kantonspolizei mitteilt. Zunächst wurde unter Vortäuschen eines Problems oder durch Fragen zu einem Produkt das Personal abgelenkt. Währenddessen verschaffte sich eine weitere Person unbemerkt Zutritt zum Lager oder dem Kassenbereich. Dann wurden Waren oder Geld entwendet und noch während das Verkaufspersonal beschäftigt ist, entfernt sich diese Person unbemerkt. Die Komplizen beenden dann das Gespräch und kaufen sogar noch eine Kleinigkeit.

So kam es in Windisch zum Diebstahl von 15 Stangen Zigaretten aus dem Warenlager des Volg. In Brugg wurde ein Mobiltelefon aus dem Sunrise Shop gestohlen. Im Volg in Lengnau war die Täterschaft ebenfalls am Werk, wurde jedoch durch einen aufmerksamen Kunden gestört.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät zur erhöhten Aufmerksamkeit im Laden. Wenn möglich sollten Lagerräume zugesperrt oder teure Waren zusätzlich eingeschlossen werden. Wer etwas verdächtiges beobachtet, soll sich an den Polizeinotruf 117 wenden. (phh)