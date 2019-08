Vevey begrüsste die Aargauer Delegation am Dienstagmorgen bei Sonnenschein, 25 Grad und blauem Himmel. Mit Trompeten, Trommeln und Fanfaren haben sie sich um neun Uhr morgens den Weg durch Vevey gebahnt: Die 1500 Besucherinnen und Besucher, Politikerinnen und Politiker, Winzer, Ehrengäste und Künstler, die den Aargau an der Fête des Vignerons vertreten haben. Die Rue Paul-Ceresole, die vom Bahnhof in Vevey hinunter zur grossen Arena des Winzerfestes am See führt, war reich geschmückt mit Aargauer Fahnen. Zuschauer am Rande des Umzugs schauten erstaunt zu: «Das sind aber viele Menschen!», bemerkte ein französischsprachiger Mann. Viele Ortsansässige schauten von ihren Balkonen zu – und lehnten diese teilweise den Musikern aus, damit sie aus der Höhe auf die Strasse herunterspielen konnten. Angeführt wurde der stimmungsvolle Umzug von der Stadtmusik Aarau und befreundeten Musikvereinen. Eine Musikergruppe reiste dafür sogar aus Frankreich an. Die Klänge erinnerten an fröhliches Zirkustreiben und brachten sogar den einen oder anderen Regierungsrat dazu, auf der Strasse zu tanzen.

Vorglühen und Kartenspielen im frühmorgendlichen Extrazug Der Willkommensapéro fand im Anschluss an den feierlichen Einzug am Ufer des Genfersees statt. Die Aargauer hatten Durst: Nach kurzer Zeit hatte es zwar noch Wein, aber die 1500 Gläser waren aufgebraucht. Die Fête des Vignerons findet nur alle 20 bis 25 Jahre statt. Zum ersten Mal wurden am Waadtländer Winzer- und Kulturfest die Kantonstage abgehalten. Entsprechend gross war die Freude und Aufregung in der Aargauer Delegation. Mehr als 1000 der rund 1500 Teilnehmer reisten im Morgengrauen mit dem Extrazug an. Dieser startete um 5.37 Uhr in Brugg, machte kurz in Lenzburg halt und holte die letzten Passagiere in Aarau ab. Der Kanton hatte den Extrazug organisiert und 650 Tickets zu einem Vorzugspreis von 100 Franken an die Bevölkerung verkauft. Die Stimmung im Zug war trotz der frühen Morgenstunde ausgesprochen ausgelassen. Die Passagiere wurden kurz nach der Abfahrt mit Gipfeli und Kaffee versorgt; viele überbrückten die mehr als dreistündige Zugreise aber mit einer Flasche Wein, guten Gesprächen oder einer Partie «Tschau Sepp». Unter den Zugpassagieren war auch Alois Baur aus Sarmenstorf: «Ich freue mich am meisten auf die Zirkusvorstellung von Monti», sagte der 65-Jährige. Er ist grosser Zirkusfan und ging zum ersten Mal ans Winzerfest. «Ich bin aber auch zum Weintrinken da», fügte er an und schmunzelte.