Kurzarbeit wird komplizierter: Urs Hofmann kritisiert Bund – und fordert Kantone zum Handeln auf

Brief an Wirtschaftsminister Parmelin

Man will also vorerst auf eine vertiefte Prüfung verzichten. «Bis eine sinnvolle Übergangskonzeption vorliegt oder die Zahlen soweit gesunken sind, dass das Normalregime mit vernünftigem Aufwand umgesetzt werden kann», wie Hofmann in seinem Antrag an die VDK schreibt. Er fordert die VDK auf, dementsprechend beim Bundesrat vorstellig zu werden. So wie es Carmen Walker Späh laut NZZ schon getan hat. In einem Brief an Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Beim Bund gibt man sich noch bedeckt. Die Vernehmlassung zum Covid19-Gesetz sei abgeschlossen. Zahlreiche Stellungnahmen sind eingegangen. Von Verbänden, Sozialpartnern und Kantonen. Aber einzig Zürich und Basel-Land hätten auf mögliche Probleme bei der Abwicklung der Kurzarbeitsanträge hingewiesen.