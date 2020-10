Kurz vor dem Winterschlaf: In den Gärten unserer Leser sind die Igel aktiv

Der Igel und der Winterschlaf

Igel gehören zu den sogenannten homiothermen (gleichwarmen) Tieren, die im Winter ihre Körpertemperatur herabsenken, um die Stoffwechselaktivität zu reduzieren und Energie zu sparen. Während des Winters – meist von November bis März/April – verkriechen sich Igel in ein gegen die Witterung geschütztes NEst, welche sie meist erst dann wieder verlassen, wenn die Temperaturen wieder steigen. Weibchen fallen in der Regel später in den Winterschlaf als ausgewachsene Männchen: Durch die Aufzucht der Jungen benötigen sie mehr Zeit, um sich genügend Fettreserven anzufressen.

Steigen die Temperaturen im Winter an, kann es passieren, dass ein Igel sein Winterquartier verlässt, um sich auf die Suche nach Nahrung zu begeben. Vor allem bei Jungtieren ist dann die Gefahr gross, dass sie kein geeignetes Nest zum Wiedereinschlafen finde.

Was tue ich, wenn ich im Winter einen Igel finde?