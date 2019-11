Kurve geschnitten und Unfall verursacht ++ 26 Anzeigen, über 200 Bussen bei Schwerpunkt-Aktion der Kantonspolizei

Sins, 13. November: Kurve geschnitten und Unfall verursacht – Autolenker muss verletzt ins Spital

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr in Sins auf der Luzernerstrasse. Eine 50-jährige Schweizerin fuhr mit ihrem Auto von Oberrüti in Richtung Sins. Auf Höhe Lettenstrasse bog die Lenkerin links ab, schnitt die Kurve und kollidierte dabei mit dem korrekt entgegenkommenden Autolenker.

Zur ausführlichen Polizeimeldung geht es hier.

Aargau, 13. November: 26 Anzeigen und über 200 Bussen bei Schwerpunkt-Aktion der Aargauer Kantonspolizei

Die Aargauer Kantonspolizei führte erneut eine einwöchige Schwerpunktaktion gegen Ablenkung am Steuer durch. Über 680 Fahrzeuge kontrollierten die Beamten innerhalb von 5 Tagen.

Mehr lesen Sie hier.

Kölliken, 11. November: Autolenker fährt nach Auffahrkollision einfach weiter

Am vergangenen Montag kam es im Feierabendverkehr zu einer Auffahr-Kollision wobei der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern weggefahren ist.

Lesen Sie hier mehr.

Rupperswil, 11. November: Raser aus Verkehr gezogen

Ein 36-jähriger Rumäne war mit einem Mietauto von Rupperswil in Richtung Wildegg unterwegs, als er der Polizei ins Netz ging. Diese mass beim Fahrer eine Geschwindigkeit von 144 km/h – statt der erlaubten 80.

Mehr lesen Sie hier.

Oberentfelden, 11. November: Autofahrer übersieht herannahenden Zug und kollidiert

Nicht richtig geguckt und schon ist es passiert: Ein Autofahrer biegt ab und kollidiert dabei mit dem herannahenden Zug.

Lesen Sie hier mehr.

Neuenhof, 11. November: Am Steuer eingeschlafen – mit Kandelaber und Gartenzaun kollidiert

Ein 29-jähriger Autofahrer schlief am Montag auf der Zürcherstrasse kurz ein und fuhr daraufhin in einen Kandelaber und dann in einen Gartenzaun.

Mehr lesen Sie hier.

Gebenstorf, 11. November: Coop-Tankstelle überfallen – Räuber flüchten mit Geld

Am frühen Montagmorgen überfielen zwei maskierte Männer den Coop-Tankstellenshop, als dieser gerade geöffnet wurde. Die Täter erbeuteten Geld und flüchteten dann in einem Auto.

Mehr lesen Sie hier.

Baden, 10. November: Vandalen zerstören Kanti-Fassade – mehrere tausend Franken Sachschaden

In der Nacht auf Sonntag trieben Vandalen ihr Unwesen an der Kanti Baden. Die Täter beschädigten unter anderem die Fassade des Schulgebäudes. Die Polizei fahndet nach den unbekannten Tätern. – Mehr lesen Sie hier.

So berichtet TeleM1: