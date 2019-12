Kulturchef kehrt Aargau den Rücken und wechselt nach Bern

Die "Stiftung Bernisches Historisches Museum" hat den Abteilungsleiter Kultur des Kantons Aargau, Dr. Thomas Pauli-Gabi, zum neuen Direktor des Bernischen Historischen Museums in Bern ernannt.

Er wird die neue Stelle am 1. Mai 2020 antreten. Thomas Pauli-Gabi hat sich während fast 19 Jahren in verschiedenen Funktionen erfolgreich und nachhaltig für den kantonalen Kulturbereich engagiert, seit 2013 als Leiter der Abteilung Kultur.

Pauli-Gabi leitet seit sechseinhalb Jahren und noch bis März 2020 die Abteilung Kultur des Kantons Aargau, zu der das Kunsthaus, das Museum Aargau, die Denkmalpflege, die Kantonsarchäologie, Bibliothek und Archiv Aargau sowie die Geschäftsstelle des Aargauer Kuratoriums und die Fachstelle Kulturvermittlung gehören. Er ist damit verantwortlich für die kantonale Kulturförderung, -pflege und -vermittlung.

Aargauer Kulturleben über zwei Jahrzehnte mitgeprägt

In die Tätigkeitszeit von Thomas Pauli-Gabi als Leiter Abteilung Kultur fallen verschiedene Grossprojekte. Ein wichtiges Anliegen war es ihm, mit der Erarbeitung und Umsetzung eines kantonalen Kulturkonzepts der kantonalen Kulturpolitik eine breit abgestützte, strategische Ausrichtung zu geben.

Mit verschiedenen Projekten trug Pauli-Gabi mit seinem Team dazu bei, das Selbstverständnis des Kantons Aargau als Kulturkanton zu stärken.

So feierte der Kanton im Jahr 2015 unter Beteiligung der Regionen das kantonale Gedenkjahr zu 600 Jahren Aargau in der Eidgenossenschaft, es wurde ein Vermittlungskonzept "Doppeltür" für das jüdisch-christliche Kulturerbe im Surbtal erarbeitet, ein kantonales Themenjahr „IndustrieWelt Aargau“ 2019/2020 initiiert und mehrere kulturelle Bauprojekte, wie der Neubau des Stapferhauses in Lenzburg und die Alte Reithalle in Aarau, aktiv gefördert.

Er involviert die Bevölkerung in die Kulturpflege

Zurzeit setzt die Abteilung Kultur unter Leitung von Pauli-Gabi ein Freiwilligenprogramm in Kunsthaus, Kantonsbibliothek, Kantonsarchäologie und Museum Aargau um und involviert so die Bevölkerung in die Kulturpflege und -vermittlung in diesen kantonalen Institutionen.

Schon vor seiner Wahl zum Leiter Abteilung Kultur hat der ausgebildete Archäologe beim Kanton Aargau erfolgreiche und überzeugende Arbeit geleistet und seine Fähigkeit als ausgezeichnete Führungsperson unter Beweis gestellt.

Während seiner Zeit als Leiter Ausgrabungen Vindonissa wurde die Vindonissa-Strategie neu ausgerichtet mit dem Ziel, diesen bedeutenden archäologischen Fundplatz im Kanton Aargau besser zu erforschen, zu schützen und einem breiten Publikum zu vermitteln.

Er positionierte das kantonale Historische Museum neu

Insbesondere die unter seiner Leitung erfolgte Planung und Realisierung des Archäologieparks Legionärspfad, der heute ein fester Bestandteil von Museum Aargau ist, hat die Vermittlung des römischen Erbes im Kanton enorm aufgewertet, so dass er mittlerweile zu einem national beliebten Ausflugsziel, insbesondere für Schulklassen, avanciert ist.

Unter seiner Führung als Direktor von Museum Aargau wurde das kantonale Historische Museum neu positioniert und mit der Strategie "Geschichte am Schauplatz erleben" zu einem der erfolgreichsten Museen in der Schweiz entwickelt.

Neue Herausforderung in Bern

Nun eröffnet sich für Pauli-Gabi die Chance, nach rund zwanzigjähriger Tätigkeit im Kanton Aargau in Bern noch einmal eine neue Herausforderung anzutreten.

Die neue Aufgabe als Direktor des Bernischen Historischen Museums in Bern bietet dem 53-Jährigen die Möglichkeit, seine langjährigen Erfahrungen in der Bundeshauptstadt einzubringen und eines der bedeutendsten Schweizer Museen mit grossen Plänen für eine Gesamterneuerung, ein neues Sammlungszentrum und die Entwicklung eines Berner Museumsquartiers in die Zukunft zu führen.