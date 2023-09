Kultur Museum Aargau hat einen neuen Direktor: Marco Sigg übernimmt die Leitung ab 2024 Der Nachfolger für Marco Castellaneta ist gefunden: Ab Januar 2024 übernimmt der Schwyzer Marco Sigg als Direktor.

Sieben Jahre lang war Marco Castellaneta als Direktor bei Museum Aargau tätig. Vor rund fünf Monaten gab dann der Kanton Luzern bekannt, dass Castellanata per November wechselt.

Marco Castellaneta arbeitet ab November in Luzern. Bild: Jakob Ineichen

Gegenüber der AZ beschrieb er den Reiz der Aufgabe in Luzern so: «Ich durfte in den letzten Jahren an den beiden ersten Aargauer Kulturkonzepten mitarbeiten. Dabei ist die Lust gewachsen, dies auch in meinem Heimatkanton anzugehen.» Er sagte auch, dass er den Aargau unter den Top 3 der Kulturkantone der Schweiz sehe – trotz bescheidenem Budget.

Der neue Mann ist vielseitig studiert

Für den Kanton Aargau beginnt ab dem 1. Januar 2024 eine «neue Ära», wie er in einer Mitteilung schreibt. In anderen Worten: Castellanetas Nachfolger ist gefunden.

Der neue Mann an der Spitze von Museum Aargau heisst Marco Sigg. Der 49-Jährige weist einen beträchtlichen Schatz an verschiedenen Studiengänge aus, die er absolviert hat. Da wären: Geschichte und Staatsrecht an der Universität Bern im Master. Oder verschiedene Nachdiplom-Studien in den Bereichen Militärgeschichte, Museologie und Public Management an der ETH Zürich, der Fachhoschule Graubünden und der Hohcschule Luzern.

Marco Sigg übernimmt ab 1. Januar 2024 die Direktion bei Museum Aargau. Jeannette Meier Kamer / Kanton Aargau

Marco Sigg arbeitete mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleiter und freischaffender Historiker, schreibt der Kanton Aargau in einer Mitteilung. Unter anderem war Sigg für das Forum Schweizer Geschichte Schwyz tätig, zudem war er von 2015 bis 2021 Direktor beim Historischen Museum Burg in Zug. Dieses habe er dann auch im Verband der Schweizer Schlösser vertreten.

Seit 2022 leitet er das wissenschaftliche Erschliessungsprojekt «Kloster Maria Opferung». Parallel zu diesen Tätigkeiten übernahm er seit 2009 regelmässig Mandate als Dozent, Referent, Autor und Moderator, schreibt der Kanton Aargau in seiner Mitteilung. Marco Sigg ist 49 Jahre alt, verheiratet und lebt aktuell in Schwyz. (cri)