Kultur Marco Castellaneta tritt als Direktor bei Museum Aargau zurück – und wechselt nach Luzern Der Luzerner Regierungsrat hat Marco Castellaneta zum Leiter der neuen Dienststelle Kultur und neuen kantonalen Kulturbeauftragten gewählt. Castellaneta ist derzeit Direktor bei Museum Aargau und wird diese Stelle aufgeben.

Marco Castellaneta wird Leiter der Dienststelle Kultur im Kanton Luzern. Bild: Archiv/Sandra Ardizzone

Am Donnerstag teilte der Kanton Luzern mit, dass Marco Castellaneta zum Leiter der neuen Dienststelle Kultur im Bildungs- und Kulturdepartement und Kulturbeauftragten gewählt worden ist. Im November wird er seine Arbeit aufnehmen – und tritt damit nach sieben Jahren als Direktor von Museum Aargau zurück. Der Kanton Aargau hat den Abgang noch nicht kommuniziert. Die Stelle werde aber zeitnah ausgeschrieben, erklärt Castellaneta auf Anfrage der AZ.

Weiter erklärt er: «Meine neuen Aufgaben sind weitreichend und umfassen nebst der Kulturförderung auch die Pflege des Kulturerbes.» Er verantworte nebst dem Museum Luzern auch die Denkmalpflege, die Archäologie sowie die Zentral- und Hochschulbibliothek.

Castellaneta ist seit 2016 Direktor von Museum Aargau. Zudem ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Abteilung Kultur in der Verwaltung des Kantons sowie Präsident des nationalen Verbands «Die Schweizer Schlösser» mit insgesamt 28 Schlossmuseen. Zuvor war er mehrere Jahre in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Nationalmuseums.

«Sehe den Aargau unter den Top 3 der Kulturkantone»

Was bewegt ihn zum Wechsel? «Dass ich von der Luzerner Regierung die Chance bekomme, den Kulturkanton Luzern zu gestalten und diesen sichtbar zu machen. Ich durfte in den letzten Jahren an den beiden ersten Aargauer Kulturkonzepten mitarbeiten. Dabei ist die Lust gewachsen, dies auch in meinem Heimatkanton anzugehen.»

In Luzern ist der künftige kantonale Kulturbeauftragte kein Unbekannter: Castellaneta ist in der Stadt Luzern aufgewachsen, engagierte sich während mehrerer Jahre journalistisch im Print-, Radio und Fernsehbereich und war in verschiedenen Funktionen im Kultur- und Sportbereich tätig.

Bei seiner künftigen Arbeit werde er sicher nicht eins zu eins die Vorlagen aus dem Aargau übernehmen. «Aber natürlich profitiert man bei jeder neuen Herausforderung von seinen bisherigen Erfahrungen», sagt Castellaneta. Er habe viel gelernt, bei der Arbeit für den Aargau. «Die Kultur wird hier gelebt und lebendig gemacht, und das hat mir immer gefallen.» Auch wenn man keine klare Rangliste der Kulturkantone machen könne: «Den Aargau würde ich unter den Top drei sehen – und dies trotz eines eher bescheidenen Budgets, verglichen mit anderen Kantonen.»

Castellaneta bleibt Präsident der «Schweizer Schlösser»

Auf die Frage, was er am meisten vermissen werde, sagt Castellaneta: «Vielleicht das Operative, denn künftig werde ich mehr auf der strategischen Ebene zu tun haben.» Im letzten Jahr habe Museum Aargau mit über 310 000 Besuchenden einen Rekord verzeichnet. «Diesen direkten Kontakt zum Publikum werde ich sicher vermissen.» Gleichzeitig halte er den Zeitpunkt für einen Wechsel nach dem Ausbau auf zehn Standorte für richtig: «Meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger wird ein gut aufgestelltes Museum mit einem starken Team übernehmen können.»

Auch künftig wird man Castellaneta noch im Aargau antreffen. «Nicht zuletzt wegen der Schlösser – ich bleibe weiterhin Präsident des nationalen Verbands ‹Die Schweizer Schlösser›», erklärt er. Aber auch sonst fühle er sich mit dem Aargau verbunden: «Für mich ist der Aargau alles andere als ein Durchgangskanton.»