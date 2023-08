«Futuristische Kandidatur» – Nancy Holten will Aargauer Ständerätin werden

Am Montag hat die Fricktaler Kuh- und Kirchenglockengegnerin Nancy Holten bekannt gegeben, dass sie für den Aargau als Ständerätin kandidieren will. Damit steigt die Zahl der Kandidaturen für die beiden Aargauer Sitze im Ständerat auf acht an.