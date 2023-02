Künstliche Intelligenz Viele Berührungsängste: FHNW soll die Aargauer Lehrpersonen fit machen im Umgang mit der Software ChatGPT Die Computer-Software ChatGPT verunsichert Lehrpersonen. Im Kanton Genf herrschte bei einer Weiterbildung grosser Andrang. Auch im Aargau startet im März ein Kursangebot.

Was dieser Schüler in den Laptop tippt, erledigt vielleicht bald die Software ChatGPT für ihn. Timothy D. Easley / AP

Der Chatroboter GPT sorgt weltweit für Furore. Auch vor den Klassenzimmern wird er nicht Halt machen – und genauso wenig vor den Laptops und Handys von gewieften Schülerinnen und Schülern, die ihre Hausaufgaben und Schularbeiten mit ein paar Tipp-Bewegungen an die künstliche Intelligenz delegieren.

Betrugsversuche sind zwar für keine Schule neu. Doch die neue Software schreibt die Inhalte nicht ab, sondern neu. Deshalb standen die Chancen nie so glänzend, beim Bescheissen nicht erwischt zu werden.

«Die Verlockung für die Schülerinnen und Schüler ist sicher da. Gerade im Bereich der Hausaufgaben kann die künstliche Intelligenz gut eingesetzt werden», sagte Beat Gräub, der stellvertretende Geschäftsführer des Aargauischen Lehrerverbandes im Januar gegenüber «ArgoviaToday». Sorgen, dass seine KV- und Sekundarschüler ihm in Zukunft Arbeiten abliefern, die nicht selbst geschrieben wurden, macht der Lehrer sich noch nicht: Mit der Aufgabenstellung sei es möglich, die künstlichen Intelligenzprogramme zu überlisten, versichert Gräub.

Zuerst habe es Google gegeben, dann Youtube und Word-Schreibkorrekturprogramme. Nun komme mit der künstlichen Intelligenz eine weitere Möglichkeit dazu: «Wir Lehrer müssen nun lernen, wie man mit diesen Programmen umgehen kann, sie vielleicht sogar sinnvoll im Unterricht integrieren», so Gräub, der allerdings einräumte, dass unter den Lehrpersonen eine gewisse Verunsicherung herrsche.

120 Kursanmeldungen innert kürzester Zeit

Diese Verunsicherung darüber, wie mit der Software adäquat umzugehen ist, zeigte sich neulich, ein paar Kantone weiter, in Genf: Als die Abteilung für Schulmedien einen Kurs zur Handhabung von ChatGPT ausschrieb, meldeten sich innert kürzester Zeit 120 Lehrerinnen und Lehrer. Üblicherweise seien es rund 20 Interessierte, hiess es im Artikel von SRF.

Mike Häfliger, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht an der PH FHNW. Barbara Keller

Im Kanton Aargau wird das Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen von der Pädagogischen Hochschule FHNW erarbeitet und angeboten. Auch dort seien in den letzten Wochen Bedenken durchgesickert, «aber auch Neugierde», wie Mike Häfliger von der Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht (imedias) erzählt. Seit der Lancierung von ChatGPT im vergangenen November stehe denn auch die Frage im Raum, wie die Erzeugnisse der Software als solche zu identifizieren seien.

Es liegt nahe, dass die neue Entwicklung in manchem Bildungsverständnis eine Bedrohung darstellt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Beratungsstelle imedias sieht die Chancen indes eher in einem integrativen Ansatz: Also nicht darin, Software-basierte Stücke zu identifizieren und auszuschliessen, sondern die technischen Neuerungen in den Unterricht miteinzubeziehen.

Mehr als eine andere Aufgabenstellung

Dieser Königsweg, den rund um den Globus vermutlich jeder Digital Experte vorschlagen würde, ist – wie so manche Theorie – allerdings leichter gedacht als in der Praxis umgesetzt. Häfliger bestätigt, dass im Umgang mit digitalen Neuerungen neben der Neugierde auch Hemmungen spürbar sind. Der Abbau von Berührungsängsten sei eines der zentralen Ziele, sagt Häfliger.

Die Coronapandemie habe der Digitalisierung in der Schule zwar starken Schub verliehen, allerdings auf anderer Ebene: «Den Unterricht in gewohnter Form abzuhalten, bloss per Video-Übertragung statt im Schulzimmer, ist nicht dasselbe, wie ihn durch digitale Entwicklungen zu transformieren.»

Digitale Transformation kann gemäss Häfliger konkret bedeuten, mit den Kindern einen Roboter zu bauen, um ihnen die Robotik näherzubringen oder im Fach Bildnerisches Gestalten Bild- oder Soundgeneratoren einzusetzen. Dahinter täten sich diverse Anwendungsfragen auf, die über das bekannteste Beispiel hinausgingen, «im Unterricht die Aufgabenstellung zu ändern».

Weiterbildungen im Aargau ab März

Um die Bedürfnisse der Lehrpersonen im Umgang mit der neuen Software detaillierter zu erfahren, führen Mike Häfliger und sein Team von der Pädagogischen Hochschule FHNW Ende März ein sogenanntes «Open Lab» zum Thema ChatGPT durch.

In dieser Veranstaltungsreihe, die sich um Zukunftsthemen dreht, wird es kurze Input-Referate und eine Austauschrunde unter den Lehrpersonen zu ChatGPT geben. Im Juni startet dann wiederum eine mehrteilige Zukunftswerkstatt zu ChatGPT, die das Thema weiter vertiefen soll.

Zur Nachfrage kann Häfliger aktuell noch keine Angaben machen, doch er rechnet damit, dass die Weiterbildung – ähnlich wie in Genf – auf grossen Andrang stossen wird.