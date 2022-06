Kühle Orte Die Hitzewelle ist da: An diesen Aargauer Orten behalten Sie auch bei 35 Grad einen kühlen Kopf Die Krypta im Kloster Muri, die Bruderhöhle in Effingen, der Meyersche Stollen unter Aarau oder der Linner Wasserfall – allesamt versprechen sie in den kommenden Hitzetagen eines: etwas Abkühlung. Die Regionalredaktionen der AZ liefern diese und weitere Tipps, wo und wie Sie die Hitzewelle ohne Schweissperlen überstehen.

In den kommenden Tagen steigt das Thermometer im Aargau regelmässig über 30 Grad. Die Regionalredaktionen der AZ listen hier die kühlsten Orte im Kanton auf.

Freiamt

Krypta im Kloster Muri

Der älteste Raum im Kloster Muri ist die Krypta – hier ist es auch an heissen Sommertagen angenehm kühl. Walter Schwager / AGR

Hinter den dicken Mauern des Klosters Muri, das vor bald 1000 Jahren gegründet wurde, ist es auch im Sommer angenehm kühl. Die tiefste Temperatur dürfte wahrscheinlich im ältesten Raum der Anlage herrschen: Der teilweise unterirdischen Krypta, die bei Führungen zugänglich ist. (fh)

Die Sandbank in Fischbach-Göslikon

Feiner Sandstrand und ganz viel Ruhe: Die Sandbank in Fischbach-Göslikon. Nathalie Wolgensinger

Noch ist sie ein Geheimtipp, den sonst nur Einheimische und Gummiböötler kennen: Die Sandbank in Fischbach-Göslikon. Hier fühlen sich auch Eltern mit Kindern wohl, denn die Reuss zieht langsam und friedlich vorbei und direkt beim Ufer stehen Bäume, die für genügend Schatten sorgen. (nw)

Das Söriker Tobel in Muri

Im Söriker Tobel in Muri ist es nicht nur kühl, sondern auch wildromantisch. Nathalie Wolgensinger

Das Söriker Tobel, oberhalb Muris gelegen, ist auch an sehr warmen Tagen ein angenehm kühler Ort. Hier fliesst der Katzenbach seit Tausenden von Jahren durch und hat sich ein tiefes Bett in die weiche Molasseschicht des Lindenbergs gegraben. Während die Füsse im kalten Bach abkühlen, bleibt genügend Musse, um die Gedanken schweifen zu lassen. (nw)

Fricktal

Bruderhöhle in Effingen

Die Bruderhöhle in Effingen ist frei zugänglich. Claudio Thoma

In Höhlen ist es stets einige Grad kühler. Die Bruderhöhle in Effingen gehört dabei zu den schönsten Höhlen im Kanton. Sie ist frei zugänglich – wieder, muss man sagen. Denn die Karsthöhle war seit dem Jahr 2000 wegen Einsturzgefahr geschlossen. 2017 wurde sie durch die Gemeinde Effingen saniert und seither ist die Höhle im Wald über der Talmatte, um die sich viele Geschichten ranken, wieder ganzjährig zugänglich. Sie ist besonderes auch bei Familien ein beliebtes Ausflugsziel. (twe)

Rehmann-Brunnen in Laufenburg

Der Rehmann-Brunnen in Laufenburg ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern lädt auch zum Abkühlen ein. BAD

Abkühlung verspricht auch ein Bad in einem Brunnen. Dumm nur: Viele Brunnen sind doch recht klein und für ein Bad eher ungeeignet. Anders der Rehmann-Brunnen in Laufenburg. Er ist begehbar und unter den Wasserfontänen ist es definitiv frischer – allerdings auch nass. (twe)

Ein Bad in einem Fluss

Das Strandbad in Rheinfelden. Mario Heller

Ab ins Wasser, ist bei dieser Hitze eine gute Wahl. Wer nicht in eine (vollgestopfte) Badi will, kann sich auch in einem der Aargauer Flüsse abkühlen. Die Aare war am Freitag bei Brugg 20,8° Celsius warm, die Reuss bei Mellingen 22,1° Celsius und der Rhein bei Rheinfelden 22,0° Celsius. Beim Baden in einem Fluss ist Vorsicht geboten. Die wichtigsten Verhaltensregeln hat die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft zusammengestellt. (twe)

Ein Besuch im Bergwerk

Das Bergwerk in Herznach. Thomas Wehrli

Im Bergwerk in Herznach ist es nicht nur angenehm kühl, sondern man erlebt hier auch Zeitgeschichte hautnah: Zwischen 1937 bis 1967 wurde hier Eisenerz abgebaut. Das Bergwerk war in den 1930er-Jahren und während des 2. Weltkrieges nicht nur ein wichtiger Rohstofflieferant, sondern auch der wichtigste Arbeitgeber im oberen Fricktal. An diesem Wochenende bleibt die Abkühlung allerdings aus – das nächste Mal ist das Bergwerk am 3. Juli von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Aber auch da dürfte es wieder heiss sein. (twe)

Aargau West

Sandsteinhöhlen Gränichen

Die Sandsteinhöhlen im Liebeggerwald in Gränichen. Marcel Siegrist (Archiv)

Vor zehntausenden Jahren suchten Menschen in Höhlen noch nach einem Ort, wo sie sich vor Kälte und Nässe schützen konnten. Der moderne Mensch nun schätzt dort eher den Effekt der Abkühlung: In den Sandsteinhöhlen am Fusse vom Schloss Liebegg in Gränichen sind die Temperaturen dank ewigem Schatten immer schön angenehm. Der beliebte Ausflugs- und Picknickort war auch schon Teil der TV-Serie Der Bestatter.

Schlössertour

Schloss auswählen, etwa jenes von Lenzburg, raufsteigen und geniessen. zvg

Auswahl hat es genug - und egal welche man trifft, es lohnt sich jede. Denn hinter dicken, steinernen Schlossmauern ist die Temperatur bestimmt angenehm. Gut, der Aufstieg zu einigen Schlössern ist schweisstreibend, einmal oben angekommen hat sich die Anstrengung aber gelohnt. Es sei denn, Fauchi lauert einem auf...

Meyersche Stollen

Aufschluss des Meyer-Stollen im Bahnhof-Neubau in Aarau. Aufgenommen am 21. Oktober 2010 in Aarau. Chris Iseli

Die Meyerschen Stollen sind ein vorindustrielles Stollensystem unter der Stadt Aarau. Es wird von der IG Meyersche Stollen betreut. Man kann individuelle Führungen buchen. Der «Aufschluss Meyerstollen» im UG des Bahnhofs Aarau ist jedes erste Wochenende (Sa/So) im Monat offen. Der Eintritt ist gratis. Jeweils um 14:15 Uhr findet eine kurze Führung statt.

Schattenplätze beim Seenger «Brestenberg»

Dank den grossen Bäumen gibt es bei der Brestenberg-Badi in Seengen auch Schattenplätze. Severin Bigler

Die Brestenberg-Badi in Seengen wird von hohen Bäumen eingerahmt, die auf der grossen Wiese auch für einige Schattenplätze sorgen. Wem es dann trotzdem zu warm wird, der kann sich jederzeit mit einem Bad im Hallwilersee abkühlen.

Eishalle Reinach

Die Eishalle Reinach beherbergt über den Sommer eine Boulderwand und Skaterbahn. Melanie Eichenberger

Eis gibt es während den Sommermonaten in der Kunsteisbahn nicht, kühle Luft herrscht drinnen aber trotzdem. Der Puck flitzt während hitzigen Temperaturen zwar nicht über das Feld, dafür sorgen eine Boulderwand und Skaterbahn für Action sowie Abkühlung.

Baden

Teufelskeller im Badener Wald

Bild vom Wald im Teufelskeller in Baden. Badener Tagblatt / Stadt Baden

Der Teufelskeller bei Baden ist für jeden Abenteurer einen Besuch wert – auch im Sommer: Hier warten nebst kühleren Temperaturen eine Felssackung mit Obelisken, Höhlen und Schluchten darauf, entdeckt zu werden. Das alte Bergsturzgebiet findet sich am Osthang des Baregg und lädt nicht nur zum Klettern, sondern auch zum gemütlichen Bräteln ein.

Region Baden: Drei Kühle Badeplätze mit Schatten

Wasserschloss bei Turgi

zvg

Am Limmatspitz findet man mitten im Naturschutzgebiet eine Flussbadi. Zwischen Silberweiden, Schwarzpappeln und schottischen Hochlandrindern liegt ein kleiner Strand.

Reuss in Mellingen

zvg

Oberhalb der Kläranlage in Mellingen gibt es auf der rechten Reussseite zwei kleine, aber feine Plätze zum Verweilen und auch einen kleinen Bereich ohne Strömung, in dem geplanscht werden kann, inklusive Seil an einem Baum und Grillstellen.

Reussbädli in Gebenstorf

Sandra Ardizzone

Die Mutigen springen von der Brücke, die anderen steigen bei der Brücke über eine Treppe in die Reuss und lassen sich gemütlich bis zum Badeplatz treiben. Dort gibt es eine kleine Garderobe, ein Planschbecken und eine Feuerstelle.

Brugg-Windisch

Stadtmuseum Brugg

Das umgebaute Stadtmuseum Brugg. René Rötheli

Wer sich neben kühlen Räumlichkeiten gleichzeitig noch etwas Geschichte wünscht, kann im Stadtmuseum Brugg der Hitze entfliehen. Hinter den dicken Altstadtmauern lässt es sich wunderbar aushalten – und dies komplett kostenlos. Am Sonntag wird Max Baumann um 11.15 Uhr zudem seinen Vortrag «Stadt und Dorf im Wandel der Zeit» im Foyer halten.

Linner Wasserfall

Der Linner Wasserfall im Sagenmülital. Max Müller

Das Bözberger Sagenmülital ist wahnsinnig abwechslungsreich und birgt viele Schattenplätze. Unter anderem eignet sich der Linner Wasserfall, welcher mit 5,4 Meter der höchste im Kanton Aargau ist, hervorragend für eine erfrischende Abkühlung. Ganz unter dem Motto «klein, aber sowas von fein» ist das sprudelnde Nass definitiv einen Besuch wert. Laufen muss man auch nicht lange, denn nahe des Wasserfalls lassen sich öffentliche Parkplätze finden.

Zurzibiet

Skulpturenweg ab Kaiserstuhl

Kaiserstuhl am Rhein: Auf diesem Weg kommen Sie von der Tour zurück. zVg/Bad Zurzach Tourismus Ag

Sie suchen eine Aktivität im Freien im Schatten – und wollen Kultur geniessen? Dann haben wir diesen Tipp an der Grenze der Kantone Aargau und Zürich sowie der deutschen Nachbarschaft für Sie: den grenzüberschreitenden Skulpturenweg Kaiserstuhl-Hohentengen. Er startet am Rheinufer in Kaiserstuhl (Gemeinde Zurzach). Von dort laufen Sie über die Grenzbrücke nach Hohentengen und nun dem Rhein entlang zum Kraftwerk Eglisau und auf der Schweizer Rheinseite zurück – meist im Schatten. Ein knappes Dutzend Kunstwerke schmücken die Wanderstrecke.

Mit dem ÖV steigen Sie am Bahnhof Kaiserstuhl aus und laufen durch das historische Städtchen zum Rhein hinunter. Mehr Infos finden Sie beispielsweise hier.