Seit der Stellungnahme sind bald 40 Jahre vergangen. Die Gleichstellung von Frau und Mann ist inzwischen ein Verfassungsauftrag. Das konnte auch das Aargauer Männergremium nicht verhindern. Doch trotz gesetzlicher Verankerung seit 1981 ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Praxis bis heute nicht umgesetzt. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit laut Bundesamt für Statistik 7,4 Prozent weniger als Männer – ohne dass sich dieser Unterschied objektiv erklären liesse. Ausserdem sind sie in Führungsposi-tionen und in der Politik untervertreten. Es gibt also weiterhin genug Gründe, sich gegen die Ungleichheit zu wehren.

Trillerpfeifen und Fahnen

Das geschah gestern Abend in Aarau. Rund 450 Frauen und Männer haben am Tag der Frau für die Gleichstellung und den Erhalt der Fachstelle für Gleichstellung demonstriert. Vom Bahnhof zog eine bunte, friedliche Gruppe durch die Stadt. An vorderster Front: Die Nationalrätinnen Irène Kälin (Grüne) und Yvonne Feri (SP), die später beim Holzmarkt als Rednerinnen auf die Bühne stiegen.