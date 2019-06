Gravierende Mängel

Hat sich die Jury so in das Siegerprojekt verliebt, dass sie den anderen beiden Projekten bei den anderen Kriterien so wenig Punkte gab, dass der hohe Preis schliesslich kompensiert werden konnte? Diesen Vorwurf weist Sergio Baumann vehement zurück. Der Leiter Betrieb ist Mitglied der KSA-Geschäftsleitung und war als Sachpreisrichter eng in den Auswahlprozess involviert.

Am Freitag steht Baumann im unterirdischen Notspital (GOPS) des KSA, wo bis vor zwei Jahren noch Flüchtlinge untergebracht waren. Heute stehen in den Räumen Modelle der Neubauprojekte, an den Wänden hängen Visualisierungen und Pläne. Hier wurde in den letzten Monaten gestritten, diskutiert und evaluiert.