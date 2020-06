KSA erzählt erfreuliche Corona-Geschichte – wären da nicht die Nazi-Symbole im Hintergrund

«Die Coronakrise schreibt auch wunderschöne Geschichten.» Mit diesem Satz beginnt ein Artikel im Mitarbeitermagazin des Kantonsspitals Aarau (KSA). Die Geschichte handelt von einem Krebspatienten des KSA, der mitten in der Hochphase der Pandemie auf den Philippinen weilte und wegen der Reisesperre nicht ausreisen konnte.

Sein Medikamentenvorrat war allerdings fast aufgebraucht. Deshalb bat er das KSA um Hilfe. Letztlich war es der Schweizer Botschafter in Manila, der dem Spital seine Hilfe anbot. Das KSA schickte das Paket mit den Medikamenten an die Kurier-Adresse des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Elf Tage später kamen die Medikamente in der Botschaft in Manila an. Einen Tag später übergab ein philippinischer Kurier das Paket dem Patienten. «Überglücklich und freudestrahlend nahm er die so lebenswichtige Sendung entgegen», heisst es im KSA-Artikel. Auf dem Bild ist dem Patienten die Freude trotz Mundschutz anzusehen.

Ein Bus voller Nazi-Symbole

Der Artikel habe sie «zutiefst schockiert», schreibt eine KSA-Mitarbeiterin in einem anonymen Brief, welcher der AZ von verschiedenen Seiten zugespielt wurde. Auf dem Bild sehe man, dass das Organisatorenteam in einem Bus unterwegs war, der «voller Nazi-Symbole» ist.

Tatsächlich ist auf der Scheibe des Lieferwagens ein eisernes Kreuz und darunter der Schriftzug «Blood&Honour» erkennbar. Das Eiserne Kreuz wurde bereits vor der NS-Zeit als Verdienstabzeichen verliehen. 1939 ist es in abgeänderter Form zum bekanntesten Orden des Dritten Reiches geworden. In der rechtsextremen Szene wird es teilweise an Stelle des Hakenkreuzes verwendet.