Immer wieder würden Mitglieder des Grossen Rats aus der Bürgerschaft mit Kritik an der Arbeit der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörde konfrontiert, erklärt CVP-Grossrat Harry Lütolf. Dabei reiche die Bandbreite der Kritiker von «selbst ernannten Justizopfern» bis zu «Fachleuten mit Expertenmeinungen».

Nach Ansicht von Lütolf, der selber Jurist ist, muss vor allem die Kritik der Fachleute ernst genommen werden. Es genüge nicht, diese Kritiker einfach an den Regierungsrat oder an das Obergericht zu verweisen. Es genüge auch nicht, wenn der Grosse Rat nur die Meinung der kritisierten Behörde abholt. Um sich ein umfassendes Bild machen zu können, müsse der Grosse Rat in den Dialog mit solchen Kritikern treten können. Es gehe darum, allfällige Mängel zu beheben und, wenn nötig, Abläufe zu verbessern.

Bisher haben solche Gespräche nicht stattgefunden. Mit einem Vorstoss möchte die CVP-Fraktion dies nun ändern.