Kritik Ein Aargauer Juso-Politiker will als Sozialhilfeempfänger ins Parlament Ein Aargauer Jungsozialist kandidiert für den Nationalrat. Das mit einer ungewöhnlichen Berufsbezeichnung. Unter seinem Namen beim Beruf steht, dass er Sozialhilfe-Empfänger ist. Dafür erntet er Kritik.

Elias Erne will in den Nationalrat. So weit, so gewöhnlich. Doch laut SP-Wahlprospekt ist der Juso-Politiker mit Jahrgang 2002 derzeit Sozialhilfeempfänger. Das weckt Kritik: Gegenüber TeleM1 sagt der Aargauer SVP-Präsident Andreas Glarner. «Also vorab kann man sagen, dass er wenigstens ehrlich ist. Aber ein Sozialhilfeempfänger sollte sich um Arbeit bemühen und nicht auf Wahllisten stehen», sagt Glarner.

Erne selbst will sich nicht äussern, genauso wenig, wie seine Partei, die Juso Schweiz. Seine Eltern sagten aber zu «20 Minuten», es habe mit sozialen und gesundheitlichen Umständen zu tun, dass ihr Sohn derzeit vom Staat lebe.

Stellvertretend für alle Kandidierenden der SP Haupt- und Unterliste, nimmt Grosstätin Lelia Hunziker Stellung. Sie nimmt Erne in Schutz. Gegenüber TeleM1 sagt Hunziker: «Es ist wichtig und richtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Nationalrat vertreten sind. Dafür setzen wir uns ein, dass alle kandidieren können. Egal ob sie einen Konzern leiten oder aufgrund einer Krankheit auf Unterstützung angewiesen sind.»