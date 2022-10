Kritik auf Twitter «Wer jetzt noch SP wählt, ist selber schuld …»: Glarner schiesst gegen Wermuth wegen Flug nach Budapest SVP-Nationalrat Andreas Glarner kritisiert seinen Amtskollegen Cédric Wermuth wegen einer Reise nach Budapest. Der SP-Nationalrat soll geflogen sein, obwohl er einst sagte, kurze Flüge sollten verboten werden.

SP-Nationalrat Cédric Wermuth soll mit dem Flugzeug nach Budapest gereist sein. Das kritisiert nun SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Bilder: Keystone/Nathalie Wolgensinger

Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth soll mit dem Flugzeug nach Budapest gereist sein. Der Haken: 2019 sagte er als Ständeratskandidat der SP, dass Flüge an Ziele, die in zehn bis zwölf Stunden mit dem Zug erreichbar sind, verboten werden müssten. Die Reisedauer nach Budapest beträgt mit dem Zug etwa elf Stunden.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner kritisiert Wermuth deswegen nun auf Twitter. Er teilte dort drei Fotos: Das Wermuth-Zitat zum Flugverbot, die Reisedauer mit dem Zug nach Budapest und einen Screenshot einer Instagram-Story von Wermuth als Beweis, dass er sich dort aufhält. Dazu schreibt er: «Wer jetzt noch SP wählt, ist selber schuld …»

Ihr dürft 3x raten, wer gestern im Flugzeug nach Budapest sass … unser lieber NR @cedricwermuth Wer jetzt noch SP wählt, ist selber schuld … pic.twitter.com/I181Wud56q — Andreas Glarner (@andreas_glarner) October 2, 2022

Auch die «Weltwoche» schiesst nun gegen den SP-Nationalrat. Dort schreibt der ehemalige SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli: «Auf Twitter blieb Wermuth während seiner Flugreise schön stumm. Kaum aber ging’s Richtung Ukraine, wo er sich auch noch etwas präsentieren will, veröffentlichte er für seine Fans bewegte Bilder – selbstverständlich nicht aus einer Swiss-Kabine, sondern aus einem rollenden Zug.» Sein Flugverbot gelte nur für alle anderen, schreibt Mörgeli.

Auf Wermuths Kanälen in den sozialen Netzwerken deutet nichts auf eine Reise mit dem Flugzeug hin. Am Sonntagnachmittag meldete er sich nur mit einem kurzen Video aus der Ukraine – in einem Zug.

Nach 20 Jahren zurück. Nicht unter schönen Umständen. #StandWithUkraine pic.twitter.com/KVJNrqTPQg — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) October 2, 2022

Auf Anfrage der AZ wollte Wermuth sich nicht zur Kritik an seiner Flugreise äussern. Er schrieb nur: «Tut mir leid, aber ich habe hier wirklich Wichtigeres zu tun.» (fan)