Studien hätten ergeben, dass Snus «kein wirksames Produkt ist, um mit dem Rauchen aufzuhören». Der Bundesrat zählt weitere Gründe gegen Snus auf, etwa dass die Präventionsfachleute der nordischen Länder aus Gründen des Gesundheitsschutzes empfehlen, den Handel von Snus nicht zu legalisieren. Entsprechend einem Rückweisungsauftrag des Parlaments sehe der Entwurf jetzt aber die Liberalisierung vor.

EVP: Snus gesundheitsschädlich

EVP-Grossrätin Lilian Studer ist froh um die restriktive Haltung der Aargauer Regierung zu Snus. Sie kennt das Thema von vielen Aufenthalten in Norwegen und überhaupt in Skandinavien. In Norwegen sei Snus teurer, beobachtet Studer: «Deswegen kaufen es viele Norweger in Schweden.» Die Plastikdosen würden aber zunehmend wie Zigarettenpäckli mit Warnhinweisen und abschreckenden Bildern versehen.