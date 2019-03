In den Jahren 2013 bis 2017 wurden im Strassenverkehr insgesamt 1211 Personen getötet und 19 441 Personen schwer verletzt. Seit der Inkraftsetzung von Via sicura, der gesetzlichen Regelungen für mehr Sicherheit im Strassenverkehr, «konnte die Anzahl Getöteter um jährlich durchschnittlich zehn und die Anzahl Schwerverletzter um jährlich durchschnittlich 120 Personen reduziert werden». Das schreibt der Bundesrat in der Antwort auf eine Interpellation des Walliser SVP-Nationalrats Jean-Luc Addor. Die grundsätzlich positive Wirkung von Via sicura sei somit unbestritten.

Dennoch soll das Gesetz gelockert werden, einem entsprechenden Vorstoss hat das Bundesparlament vor rund einem Jahr zugestimmt. Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2013, als das Gesetz in Kraft trat, bis Ende 2017 wurden schweizweit 1589 Personen wegen des sogenannten Rasertatbestands verurteilt. Mit der geplanten Anpassung des Gesetzes sollen Richter mehr Ermessensspielraum erhalten, wenn sie Raserfälle beurteilen. Voraussichtlich Mitte Jahre werde die Vernehmlassung für die Gesetzesrevision eröffnet, schrieb der Bundesrat auf Addors Frage, wann die vom Parlament verlangte Lockerung endlich auf den Weg gebracht werde.