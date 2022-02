Kreditvergabe AKB-Streit: Umweltverbände, Klimastreik-Bewegung und links-grüne Jungparteien wollen auch am runden Tisch sitzen Vertreter von Gewerbeverband, Handelskammer, Kantonalbank und Regierungsrat sollen den Streit um die grünen Kreditregeln der AKB gemeinsam besprechen – das plant Finanzdirektor Markus Dieth. Nun verlangen auch Klimastreik-Bewegung, WWF, VCS und Pro Natura sowie Juso, Junge Grüne und Junge GLP einen Sitz am runden Tisch.

Auch die Klimastreik-Bewegung (hier bei einer Demonstration im September 2021 in Aarau) will am runden Tisch zum AKB-Streit dabei sein. Noemi Lea Landolt/ Aargauer Zeitung

«Ich habe einen runden Tisch vorgeschlagen, an dem ich als Finanzdirektor, der Volkswirtschaftsdirektor sowie Vertreter der Wirtschaftsverbände und der AKB teilnehmen. Dort können die aufgeworfenen Fragen thematisiert werden.» Das sagte Finanzdirektor Markus Dieth am Dienstag zur Frage der AZ, wie er den Streit um die neuen Vergabekriterien der Aargauischen Kantonalbank für Kredite lösen wolle.

Die Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) sowie der Aargauische Gewerbeverband (AGV) hatten verlangt, dass der Regierungsrat die grünen Kreditregeln der AKB stoppt. Die Bank will künftig zum Beispiel keine Atomenergie, keine Förderung von fossilen Brennstoffen und keine Gentech-Pflanzen mehr finanzieren. Für die beiden Verbände macht die Bank damit linke Politik, die Aargauer Wirtschaft verlangt deshalb eine feste Vertretung im AKB-Bankrat.

SP-Suter und GLP-Kühni kritisieren das «Kuschen»

In einem Gastbeitrag am Donnerstag kritisierten SP-Präsidentin Gabriela Suter und GLP-Präsident Philippe Kühni «das Kuschen der Aargauer Regierung vor den Wirtschaftsverbänden». Und sie fragten: «Können andere Interessenvertreterinnen und -vertreter künftig auch mit einer Einladung zu einem runden Tisch rechnen, wenn sie einmal etwas verärgert sind?» Genau dies, eine Vertretung bei der Besprechung zum AKB-Streit, verlangen nun Klimastreik-Bewegung, WWF, VCS und Pro Natura sowie Juso, Junge Grüne und Junge GLP.

In einem offenen Brief zeigen sie Verständnis, dass Finanzdirektor Markus Dieth einen runden Tisch einberufen will. Weiter schreiben die Parteien und Verbände aber:

«Jedoch bezweifeln wir, dass von einem runden Tisch gesprochen werden kann, solange daran lediglich Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftsverbände (AGV und AIHK), des Regierungsrats und der AKB teilnehmen.»

Bei solchen Gesprächen seien normalerweise Interessenvertreterinnen und -vertreter von allen Seiten dabei. Deshalb erwarten Klimastreik-Bewegung, WWF, VCS und Pro Natura sowie Juso, Junge Grüne und Junge GLP, dass auch sie zur Diskussion eingeladen werden. Damit wären auch die Generationen vertreten, «die in Zukunft von den heutigen Entscheidungen betroffen sind», argumentieren sie.

Keine Teilnahme geplant

Wie reagiert der Regierungsrat auf die Forderung von Klimastreik-Bewegung, Umweltverbänden und links-grünen Jungparteien? Roland Teuscher, Mediensprecher im Finanzdepartement, teilt auf Anfrage mit, es sei keine Teilnahme dieser Vertreter am Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden geplant. Er sagt aber: «Die AKB und wir sind offen für ein separates Gespräch mit den Umweltverbänden und beurteilen dieses Vorgehen als zielführender.»

Der bereits geplante runde Tisch habe das Ziel, die unterschiedlichen Haltungen zur nachhaltigen Kreditpolitik der AKB und die Forderungen der Wirtschaftsverbände zu diskutieren. «Neben der Anwendung und Ausgestaltung der einzelnen Kreditkriterien geht es auch um die Bankratswahlen», hält Teuscher fest. Wann der runde Tisch mit AKB, Regierungsrat und Wirtschaftsvertretern zu den umstrittenen Kreditregeln geplant ist, gibt der Sprecher nicht bekannt. «Interne Termine werden nicht öffentlich kommuniziert», teilt Teuscher mit.