Kreditstreit Aargauische Kantonalbank schliesst keine Firmen mehr von Krediten aus – hält aber an ihrem nachhaltigen Kurs fest Die Aargauische Kantonalbank (AKB) setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit, lockert aber die Kriterien für die Kreditvergabe in heiklen Branchen. Die erste Version der «grünen» Kreditregeln hatte viel Kritik ausgelöst, nun gibt es keine festen Ausschlusskriterien mehr.

Direktionspräsident Dieter Widmer (links) und Bankratspräsident Dieter Egloff wollen die AKB als nachhaltigste Bank im Kanton positionieren. Sandra Ardizzone

«Der Zugang zu Finanzierungen steht grundsätzlich sämtlichen Unternehmen offen.» Dies ist die Kernbotschaft, die Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank (AKB), am Dienstag vor den Medien verkündete. Dass Widmer dies betonen musste, liegt an einer Mitteilung, welche die AKB vor knapp vier Monaten verschickt hatte.

Damals führte die Bank nachhaltige Regeln für Kredite ein und definierte eigene Ausschlusskriterien für Firmen und Branchen, die künftig kein Geld mehr erhalten sollten. SVP, FDP, Gewerbeverband und Handelskammer kritisierten, dass die AKB mit ihren verschärften Kriterien im Aargau wichtige Wirtschaftszweige wie Atomenergie, Herstellung von und Handel mit Spirituosen, Produktion von und Handel mit Tabak, Gentech-Forschung sowie Betrieb von Glücksspielen und Casinos von Krediten ausschliesse.

«Es ist uns im ersten Anlauf nicht gelungen, gut zu erklären, warum wir die nachhaltige Kreditvergabe einführen, es gab Missverständnisse», räumte Dieter Widmer an der Medienkonferenz am Dienstag ein. Speziell die Kommunikation der Kreditregeln sei nicht optimal gewesen, sagte auch Bankratspräsident Dieter Egloff. Nachhaltigkeit bedeute für die AKB nicht einfach «CO2-Reduktion» oder «grün», hielt Egloff fest.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Die fixen Ausschlusskriterien für Finanzierungen fallen weg

Man verfolge einen umfassenden Ansatz und orientiere sich an den sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht als Abkürzung für die englischen Begriffe Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). AKB definiert drei Kategorien für die Vergabe von Krediten In der ersten Version der nachhaltigen Vergaberegeln definierte die AKB zum Beispiel, dass es keine Kredite für Unternehmen gibt, die mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes durch Produktion von oder Handel mit Spirituosen erzielen.

AKB-Direktionspräsident Dieter Widmer erklärt an der Medienkonferenz die überarbeiteten Kreditvergaberegeln. Sandra Ardizzone

Diese fixen Ausschlusskriterien fallen nun weg, stattdessen legt die Bank ein dreistufiges Modell vor, das bei Kreditanträgen zur Anwendung kommt. Kredite zu normalen Konditionen vergibt die Bank an Unternehmen, welche die nachhaltigen Kriterien erfüllen und nicht in einem sensiblen Geschäftsbereich tätig sind. Keine Kredite vergibt die AKB, wenn ethische Werte oder Grundsätze zum Schutz der Umwelt nicht eingehalten werden, oder geltendes Rechts verletzt wird. Ein Beispiel wäre der Abbau fossiler Energieträger.

AKB definiert sensible Geschäftstätigkeiten für Kreditvergabe

Dazwischen gibt es fünf sensible Geschäftstätigkeiten, die einer «erhöhten ESG-Aufmerksamkeit unterliegen», wie die Bank festhält (Details siehe ganz unten am Artikel). Betroffen sind Schnapsproduzenten, Tabakhersteller, Glücksspielanbieter, Waffenhändler und AKW-Betreiber. Kreditanträge solcher Firmen sind nicht mehr ausgeschlossen, sondern werden unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, Traditionen, kultureller Aspekte sowie der Versorgungssicherheit beurteilt.

Dabei wird der Nachhaltigkeitsexperte der AKB beigezogen, genehmigen können eine solche Kreditvergabe nur Dieter Widmer und dessen Stellvertreter Stefan Liebich gemeinsam. Zudem können für Finanzierungen von Unternehmen, die in sensiblen Branchen tätig sind, spezielle Auflagen erlassen oder höhere Zinsen angesetzt werden.

Ertrag aus «heiklen» Krediten wird in Nachhaltigkeit investiert

Der Ertrag aus bestehenden Krediten in heiklen Geschäftsfeldern liegt laut Widmer derzeit bei rund 500000 Franken – im Vergleich zum Jahresgewinn 2021 von 171 Millionen Franken ein sehr niedriger Betrag. Und die AKB will auch künftig kein Geld verdienen mit solchen Krediten, wie Bankratspräsident Dieter Egloff gegenüber der AZ betont.

Bankratspräsident Dieter Egloff sagt, die AKB wolle kein Geld verdienen mit Krediten an Unternehmen in sensiblen Branchen. Sandra Ardizzone

Künftig wird die Bank im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht die Höhe dieser Erträge ausweisen und auch die Verwendung offenlegen. AKB-Chef Widmer sagte, der Betrag solle für die Finanzierung des AKB Förderprogramms für Unternehmen, die Vergünstigung von Green Hypotheken, die gemeinnützige Stiftung Lebensraum Aargau und weitere zukünftige Initiativen für mehr Nachhaltigkeit eingesetzt werden.

AKB will nicht mehr «heikle» Kredite vergeben als bisher

Widmer hielt weiter fest, es gebe auf der obersten Führungsebene der AKB einen Konsens, dass die Bank sich zur Nachhaltigkeit bekenne. Deshalb sei trotz der Lockerung der Kriterien nicht davon auszugehen, dass sich der Umfang der Kreditvergabe in sensiblen Branchen massgeblich erhöhen werde. «Wir wollen nicht das letzte Geschäft finanzieren, das andere Banken nicht machen, ganz im Gegenteil», betonte der Direktionspräsident und verwies darauf, dass die Aargauische Kantonalbank eine erhöhte Verantwortung habe.

«Wir sind überzeugt, einen tragbaren Kompromiss mit einem Mehrwert für die Wirtschaft und Bevölkerung des Kantons gefunden zu haben», sagte Bankratspräsident Egloff. Widmer wies darauf hin, dass es für Unternehmen zunehmend wichtiger werde, nachhaltig zu wirtschaften. Dies sei einerseits für die Positionierung im Markt und das Image bedeutend, andererseits wollten auch immer mehr Angestellte bei Firmen arbeiten, die auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell setzten.

SVP und SP sind zufrieden mit angepassten Kriterien der AKB

Die schärfste Kritik an den nachhaltigen Kreditregeln der AKB kam Ende Januar von der SVP. Nun zeigt sich die Partei in einer Mitteilung froh, «dass die Bank zur Vernunft gekommen ist». Die Partei dankt Geschäftsleitung und Bankrat für die Einsicht, «die zweifellos als Marketinggag gedachten Richtlinien zu überarbeiten, nachdem der Schuss gehörig nach hinten losging».

Die neuen Vergaberegel unterscheiden sich laut SVP kaum von der bisherigen Geschäftspraxis. Dies sagt auch Gewerbeverbandspräsident Benjamin Giezendanner gegenüber Tele M1. Für ihn sind die angepassten Regeln «alter Wein in neuen Schläuchen», bei der Vergabe laufe alles wie bisher.

Auch die Mitte-Partei begrüsst die neuen Regeln der AKB, wie sie mitteilt. Mit den ESG-Kriterien, welche auch die tragenden Pfeiler der Politik seiner Partei darstellten, gehe die AKB langfristig den richtigen Weg, wird Fraktionspräsident Alfons Paul Kaufmann zitiert. Lob gibt es auch von links: Nora Langmoen, Co-Präsidentin der SP Aargau, sagt gegenüber Tele M1, die AKB habe Risiken aus ihrem Portfolio entfernt. «Es freut mich, dass die Bank die Nachhaltigkeit viel stärker gewichtet», sagt die Sozialdemokratin.

Die fünf sensiblen Branchen für die Kreditvergabe

Kredite für Fricktaler Schnapsbrenner möglich

Schnapsbrenner, wie André Abt aus Hellikon, können Kredite erhalten. Nadine Böni

In der ersten Version der Kreditregeln von Ende Januar hiess es, die AKB vergeben künftig keine Kredite mehr an Firmen, die mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes mit der Produktion von Spirituosen erzielen. Dies kritisierte Andy Steinacher, SVP-Grossrat und Präsident des Verbandes Aargauer Obstproduzenten, damals scharf. Nun werden regionale Spezialitäten, so zum Beispiel Fricktaler Kirsch, davon ausgenommen. Mit der alten Regelung wären grosse Getränkehändler mit Schnaps im Sortiment besser gefahren als kleine Brennereien, begründete AKB-Chef Dieter Widmer den Entscheid.

Tabakproduzenten und -händler: Kein Ausschluss

Nicht mehr ausgeschlossen: Tabakfabrik Roth in Beinwil am See. Chris Iseli

Der Aargau hat historisch eine grosse Bedeutung als Zigarrenkanton, so gab es im Wynental mehrere Fabriken. Dennoch wollte die AKB keine Kredite vergeben, die mehr als 20 Prozent des Umsatzes mit Produktion von oder Handel mit Tabak erwirtschaften. Nach der Überarbeitung der Kreditvergabekriterien gilt diese harte Limite nicht mehr. Tabakproduzenten und -händler werden in die Kategorie «erhöhte Aufmerksamkeit» auf Nachhaltigkeitskriterien. Die Bank will bei Kreditanträgen «die Regionalität mit ihrer historischen Bedeutung und Tabakprodukte als Genussmittel» berücksichtigen.

Waffen für Jagd, Polizei und Sport nicht betroffen

Kredite für Anbieter von Jagdwaffen sind nicht mehr ausgeschlossen. Severin Bigler

Noch vor vier Monaten sollten Unternehmen, die mit Waffen handeln, von der AKB keine Kredite mehr erhalten. Mit den Lockerungen der Vergabekriterien ändert sich dies und es gibt Ausnahmen. So sieht die Bank regionale Handelsunternehmen von Waffen, Waffenzubehör und Munition zwar als sensibel, Kredite an solche Firmen sind aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. «Wir anerkennen die lange Tradition des Schiesssports, die wichtige Funktion der Jagd, auch hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit, sowie die bedeutende sicherheitspolitische Aufgabe der Polizei», schreibt die AKB.

Geld für Casinos und Glücksspiel-Anbieter

Automaten im Grand Casino Baden: Auch dafür könnte es AKB-Geld geben. Fabio Baranzini

Das Casino Baden will nach Locarno expandieren. Bisher schien klar: Geld von der AKB gibt es dafür nicht. Die Bank beschrieb in der ersten Version der Kreditregeln die Folgen von Spielsucht als gravierend: finanzielle Probleme, Ausfall an Arbeitsleistung, psychische Probleme, erhöhte Suizidraten und Beschaffungskriminalität.» Neu werden Casinos und andere Anbieter von Glücksspielen nicht mehr von der Kreditvergabe ausgeschlossen. Das ist die neue Regel: «Wir beschränken uns auf konzessioniertes Glücksspiel und setzen ein transparentes und funktionierendes Sozialkonzept voraus.»

Ja zu AKW-Sicherheit und neuen Gaskraftwerken

Ein Gaskraftwerk, hier die Anlage in Birr, könnte die AKB finanzieren. Alex Spichale

«Der Ausschluss betrifft Neufinanzierungen von Kernkraftwerken. Bei Konzernen mit Beteiligungen an Kernkraftwerken müssen Strategien zur Reduktion des Stromanteils aus Kernkraft bestehen.» Das schrieb die AKB noch Ende Januar. Heute klingt es anders: «Bestehenden Kernkraftwerken gewähren wir Finanzierungen, insbesondere wenn sie der Betriebssicherheit dienen. Finanzierungen von Gaskraftwerken sind grundsätzlich möglich. Damit leisten wir einen Beitrag zur Reduktion des Risikos einer Stromversorgungslücke. Mit Kohle oder Öl betriebene Kraftwerke finanzieren wir nicht.»