Aargauer Steuerpflichtige können in ihrer Steuererklärung für die Krankenkassenprämie als Einzelperson einen Pauschalabzug von 2000 Franken geltend machen, bei gemeinsam Besteuerten sind es 4000 Franken. «Das reicht heute schlichtweg nicht mehr und ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein», sagte Nicole Müller-Boder (SVP) am Dienstag im Grossen Rat. Sie verlangte via Motion, dass man künftig die effektiven Prämien der obligatorischen Grundversicherung (nach Abzug von allfälligen Prämienverbilligungen) vollumfänglich abziehen darf.

2009 habe die Regierung einen solchen SVP-Vorstoss schon abgelehnt. Damals betrug die durchschnittliche Prämie 323 Franken monatlich. Letztes Jahr waren es bereits 447 Franken, gab Müller-Boder zu bedenken. Und prämienmässig gehe es weiter bergauf. Bloss der Pauschalabzug sei auf demselben Stand wie damals, kritisierte die Motionärin. Für sie ist klar: «Das ist längst nicht mehr zeitgemäss.»

Höhere pauschale Abzüge?

Bürger müssten monatlich Unsummen zahlen, und das Geld auch noch versteuern, das ihnen abgenommen wird, so Müller-Boder. Die Befürchtung der Gegner ihres Vorstosses, dass Leute zunehmend teure Krankenkassen und eine niedrige Franchise wählen, wenn sie eh die ganze Prämie steuerlich absetzen können, teile sie nicht, sagte sie weiter. Schliesslich müssten auch künftig die Prämien selbst bezahlen. Mit dieser Massnahme könne man Bürger entlasten und ihre Kaufkraft stärken.

In der Debatte zeichnete sich rasch die Ablehnung des Vorstosses ab. Silvan Hilfiker signalisierte namens der Freisinnigen zwar eine gewisse Sympathie, gleichwohl lehne man den Vorstoss ab. Hilfiker liess aber durchblicken, über eine Erhöhung des Pauschalabzugs könnte man reden.

SP wirbt für eigene Lösung

Deutliche Worte fand Viviane Hösli (SP). Die SVP gebe vor, die Sorgen der Bevölkerung lösen zu wollen. «Unter diesem Deckmantel» wolle sie neue Steuerabzüge von 96 Millionen Franken durchbringen. Die Gemeinden würden laut Regierungsberechnung mit 91 Millionen Franken zusätzlich belastet. Der neue Steuerabzug würde zu einem steuerlichen Anreiz zu höheren Prämien, tieferen Franchisen, letztlich höheren Gesundheitskosten und weniger Eigenverantwortung führen, befürchtet Hösli. Tatsächlich seien die Prämien aber für viele eine grosse finanzielle Belastung. Mit Müller-Boders Forderung helfe man aber den falschen. Wirklich substanziell würden davon die hohen Einkommen profitieren, die kleinen und normalen Einkommen kaum. Wenn man das Thema wirklich ernst nehme, liege eine Lösung der SP längst bereit. Sie fordert, die Prämienverbilligungen so anzupassen, dass niemand mehr als 10 Prozent des Einkommens für diese Prämien ausgeben muss. Eine solche Lösung wäre zudem günstiger als der SVP-Vorstoss, warb Hösli.

Nein sagte auch Ruth Jo. Scheier (GLP). Sie fragte rhetorisch, wo die SVP das Geld zur Finanzierung dieser Regelung hernehmen würde. Die Forderung sei gerade in Zeiten eines strukturellen Defizits nicht hilfreich.

Finanzdirektor Markus Dieth hielt der SVP entgegen, der heutige Pauschalabzug sei effizient und einfach zu handeln. Der von Müller-Boder vorgeschlagene gänzliche Abzug würde hingegen Leute mit einer teuren Krankenkasse und tiefer Franchise besonders belohnen. Kein einziger Kanton lasse den vollen Abzug zu. Dieth argumentierte: «Auch die anderen können sich keine so grosszügige Lösung leisten.»

Selbst SVP lehnt mehrheitlich ab

Inzwischen waren die Meinungen gemacht. Der Rat lehnte den Vorstoss sehr deutlich mit 108:17 Stimmen ab. Es zeugte sich, dass selbst die SVP nicht voll dahinter stand. Zwar kamen 16 Ja-Stimmen von der SVP, dazu eine von Fabian Hauser (BDP). Doch selbst eine SVP-Mehrheit von 24 Grossräten lehnte ab, die anderen Fraktionen sagten geschlossen Nein.

