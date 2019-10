Im Juni fragte die AZ: «Höherer Abzug im Schnellzugstempo?» Jetzt ist nicht mehr klar, ob es so rasch geht. Denn laut Regierungsberechnung müssten sich der Kanton 46 und die Gemeinden 42 Millionen Franken Steuereinnahmen jährlich ans Bein streichen – und zwar schon 2020. Das sei nicht vertretbar. Denn die Gemeinden haben – wie der Kanton auch – ihre Budgets schon gemacht.

Es könnten Defizite drohen, warnt die Regierung. Sie räumt aber ein, «dass der Aargau im Vergleich zu anderen Kantonen einen bescheidenen Pauschalabzug kennt und dieser seit 2001 nicht mehr angepasst worden ist». Eine Erhöhung sei deshalb prüfbar, signalisiert sie.

Da eine Regelung in der jetzigen Gesetzesrevision aber ohne vorgängige Anhörung und in nur einer Beratung (statt in zwei und mit Anhörung) getroffen würde, mahnt sie, diese könnte im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens aufgehoben werden. Das ginge so: Auf ein entsprechendes Gesuch hin müsste das kantonale Verwaltungsgericht überprüfen, ob ein Erlass mit übergeordnetem Recht übereinstimmt – in diesem Fall mit den verfassungsmässigen Vorgaben zum ordentlichen Rechtsetzungsverfahren.