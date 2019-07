Titus Meier, FDP Brugg

Dieses Bild von Titus Meier mit seiner Tochter in den Ferien in Flims entstand bei einer Wanderung im Hochtal Bargis. Flims ist aus dem Aargau gut erreichbar (wichtig bei kleinen Kindern, so Meier) und überzeugt mit kühleren Temperaturen.



Lilian Studer, EVP Wettingen

Zwar noch keine Ferien, aber toll, wenn man Besuch aus dem Norden erhält und die Sommerzeit mit Familie und Freunden geniessen darf. Das Bild oben zeigt Lilian Studer mit ihrem Neffen Sebastian aus Norwegen.



Martin Bossard, Grüne Kölliken

Feriengrüsse vom Deck der Fähre, schickt Martin Bossard. Er reiste mit seinen beiden jüngeren Kindern Pascal und Luc von Ancona nach Durres, Albanien. Dem nahen, aber unbekannten «Land der Skipetaren».



Ruth Humbel, CVP Birmenstorf

Das Bild zeigt Ruth Humbel an ihrem Lieblingsplatz im Garten zu Hause in Birmenstorf. Sie geniesst die Zeit in der Hängematte offensichtlich sehr.



Bernhard Guhl, BDP Niederrohrdorf

Bernhard Guhl macht Ferien im Aargau. Den Egelsee geniesst er mal bei einer langen Joggingrunde von zu Hause aus, mal beim Schwimmen oder bei einer gemütlichen Wanderung durch das schön bewaldete Gebiet.



Mia Gujer, SP Wettingen

Als Halbdänin fährt Mia Gujer jedes Jahr 16 Stunden mit dem Zug in ihr Heimatdorf, um ihre Familie zu besuchen und ihrer Grossmutter mit dem Haus zu helfen. Immer im Gepäck: Biberli aus der Migros. «Ohne die dürfte ich wohl gar nicht mehr auftauchen», schreibt sie.



Mirjam Kosch, Grüne Aarau

Mirjam Kosch entspannt beim Wandern im Engadin. Was ihr an Wanderferien besonders gefällt: «Es ist gut für Umwelt und Herz – und gibt Energie für den Kopf.»



Yannick Berner, Jungfreisinnige Aarau

«Im Biergarten in München lässt es sich bei einem kühlen Bier gut verhandeln», sagt Yannick Berner. Das Bild zeigt ihn bei seinem (Ferien-) Besuch unseres wichtigen Industrienachbarn Deutschland. Offensichtlich mundet ihm der Besuch auch kulinarisch.



Nicole Müller-Boder, SVP Buttwil

Das Bild zeigt Nicole Müller-Boder mit ihrem Partner Ernest Heggli sowie den Töchtern Aline (vor ihm) und Jolie (vor ihr). Ihr gefallen hier Natur und Landschaft sehr gut. Die Schweiz habe viele Seen inmitten einer schönen Landschaft. Müller-Boder: «Da gibts viele tolle Ausflugsmöglichkeiten.»



Stefanie Heimgartner, SVP Baden

Da Stefanie Heimgartner erst diese Woche Ferien hat, haben wir von ihr ein Wanderfoto (mit Kuh) am Hausberg von Surcuolm, dem Piz Mundaun, von 2018 bekommen. Sie verbringt ihre Ferien wieder am selben Ort und auch mit Wanderungen. Sie hat in Surcuolm einen fix installierten Wohnwagen.



Peter Haudenschild, Team 65+ Brugg