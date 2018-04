Wer sich mit über 70 Jahren ans Steuer eines Autos setzen will, muss alle zwei Jahre zur Fahreignungskontrolle beim Arzt. Die Kosten für den Test, der künftig erst für über 75-Jährige obligatorisch sein wird, müssen die Autofahrer selbst übernehmen – die Krankenkassen beteiligen sich nicht daran.

Wie viel sie dafür zu zahlen haben, unterscheidet sich je nach Arzt stark. Die offizielle Tarifempfehlung der kantonalen Ärztegesellschaft reicht im Aargau von 150 bis 200 Franken. SVP-Grossrat Manuel Tinner hat gar von noch grösseren Unterschieden gehört. Die heutigen Tarife seien «willkürlich und teils horrend», schreibt er in seinem Postulat und verlangt einen einheitlichen Tarif von 120 Franken.

Nun liegt die regierungsrätliche Antwort vor und darin zeigt sich: Tinner stösst mit seinem Vorschlag auf Verständnis. Die Regierung ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Es sei «stossend», dass einerseits die Kontrollen staatlich zwingend vorgeschrieben seien, andererseits aber keine verbindlichen Vorgaben zu den Tarifen bestünden.

Deshalb will die Regierung nun das Gespräch mit der aargauischen Ärztegesellschaft suchen, um «auf eine sachgerechte Regelung hinzuwirken». Aus der Antwort geht ausserdem hervor, dass die Tarife auch auf nationaler Ebene nicht geregelt sind. «Ob den Kantonen die Kompetenz zusteht, in diesem Bereich verbindliche Regeln zu erlassen, ist umstritten.»

Da die Kosten für die Tests nicht von den Krankenkassen übernommen werden, sind sie nicht Bestandteil der Tarifstruktur für ärztliche Leistungen (Tarmed).

«120 Franken sind realistisch»

Zufrieden mit der Antwort auf sein Postulat ist SVP-Grossrat Manuel Tinner: «Ich bin erfreut, dass der Regierungsrat den Handlungsbedarf anerkennt und mein Anliegen unterstützt.» Nun müsse allerdings auch der Tatbeweis folgen. Tinner hat sich bei der Höhe des vorgeschlagenen Betrags am Kanton Thurgau orientiert, der sich von der Bevölkerungsstruktur mit dem Aargau vergleichen lasse.

«120 Franken für gewöhnliche Abklärungen sind realistisch. Die Ärzte sollen nicht gra-tis arbeiten müssen, sondern an den Untersuchen auch etwas verdienen dürfen.» Der Vergleich mit den anderen Kantonen zeige aber, dass es auch günstiger ginge.

Im Kanton Glarus beispielsweise empfiehlt die kantonale Ärztegesellschaft, für die Untersuchung 80 Franken in Rechnung zu stellen, in Schaffhausen liegt der Betrag bei 100 Franken. Kantonale Vorgaben kennen Genf (maximal 170 Franken), Graubünden (120 Franken) und das Tessin (100 Franken). In der Mehrheit der Kantone bestehen jedoch weder Vorgaben noch Empfehlungen.

Manuel Tinner kann sich vorstellen, einen Einheitstarif dereinst im Aargau nicht nur für Autofahrer einzuführen: «Auch Berufschauffeure müssen sich ärztlich untersuchen lassen.»