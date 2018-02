Im November 2003 heiratet ein damals 42-jähriger Kosovare eine Landsfrau, die dank einer Niederlassungsbewilligung in der Schweiz lebt. Dadurch erhält er eine Aufenthaltsbewilligung, darf also auch in der Schweiz bleiben. Keine fünf Jahre später, im Februar 2008, trennt sich das Paar. Die Behörden lehnen eine Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung ab. Fünf Tage bevor seine Ausreisefrist abläuft, stellt die Ehefrau ein Nachzugsgesuch für ihn. Der Kosovare erhält so im Juli 2014 erneut eine Aufenthaltsbewilligung.

Doch er freut sich zu früh. Bei den Behörden geht zwei Monate später ein anonymer Hinweis ein: Die Ehe der beiden sei nicht echt, heisst es im Schreiben. Was bedeutet, dass die Ehe nur noch auf dem Papier bestehen und in diesem Fall ein Rechtsmissbrauch vorliegen soll. Das Aargauer Migrationsamt nimmt eine Untersuchung vor und lehnt per Verfügung im Februar 2016 die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, die bis Ende Juli 2015 gültig war, ab. Und es ordnet die Wegweisung des Mannes aus der Schweiz an.

Anonyme Hinweise zulässig

Dagegen wehrt sich der Kosovare durch alle Instanzen. Nachdem das Aargauer Verwaltungsgericht seine Einsprache ablehnt, zieht er vor Bundesgericht. Sein Anwalt fordert dort, die Aufenthaltsgenehmigung sei zu verlängern und er nicht aus der Schweiz wegzuweisen.

Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass der Kosovare definitiv keine Ehegemeinschaft mit seiner Frau führe. Damit bestehe auch kein Anspruch auf eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Die Behörden seien bei den Untersuchungen korrekt vorgegangen, die Rechte des Betroffenen seien nicht missachtet worden. Auch gebe es keinen Grund, die Identität oder Gesinnung des Verfassers abzuklären, der das anonyme Schreiben den Behörden zukommen liess. Das kantonale Verwaltungsgericht verneinte auch, dass beim heute 57-jährigen Kosovaren, der von 1984 bis 1989 als Saisonnier in der Schweiz gearbeitet hat, ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt.

Chancen für Beschwerde

Das Bundesgericht lässt den Kosovaren nun allerdings abblitzen und tritt auf seine Beschwerde gar nicht erst ein. Bei seiner Beschwerde habe er sich damit begnügt, das anonyme Schreiben zu bemängeln. Interessanterweise weisen die Richter in Lausanne aber darauf hin, dass der Kosovare durchaus eine Chance mit seiner Beschwerde gehabt hätte.

Zwar machte der Mann vor Bundesgericht auch geltend, das kantonale Verwaltungsgericht sei darüber hinweggegangen, dass alle seine vorehelichen Kinder und seine Enkelkinder in der Schweiz leben und er mit ihnen ein inniges und schützenswertes Verhältnis habe. Doch der Mann habe, so die Richter in Lausanne, nicht dargelegt, inwiefern seine familiären Beziehungen unter dem Aspekt der Europäischen Menschenrechtskonvention oder sonst für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von Belang sein könnten. Dies habe er versäumt, so das Bundesgericht, obwohl Teile des Einspracheentscheids «ihm allen Anlass dazu gegeben hätten».

Urteil: 2C_3/2018