Kontroverse Bagger zerstören im Aargau jedes Jahr 80 archäologische Funde: Wie gut schützt der Kanton sein Erbe? Für den Bau einer Tiefgarage wurde in Hausen eine römische Wasserleitung zerstört - der Fall löste heftige Diskussionen und einen politischen Vorstoss aus. SP-Grossrat Martin Brügger ist nicht zufrieden mit der Erklärung der Regierung, warum nur die wenigsten archäologischen Funde geschützt werden.

In Hausen musste letztes Jahr ein Teil einer 2000-jährigen römischen Wasserleitung einem Neubau weichen, konkret: unterirdischen Parkplätzen.

Mit dem Bau des neuen Wohnheims der Stiftung Domino in Hausen wurde im Herbst 2020 die alte römische Wasserleitung abgebrochen.

Unfassbar für Martin Brügger, SP-Grossrat aus Brugg. Diese unwiderrufliche Zerstörung löse Betroffenheit aus, hielt er fest.

Auch ausserhalb des Kantons sorgte der Vorfall für Aufsehen. «Der Aargau zerstückelt sein römisches Erbe», titelte die «NZZ am Sonntag» im Oktober. Der «Tages-Anzeiger» sprach in Zusammenhang mit den bedeutenden Römerfunden in Baden von mehr Frust als Freude: «Die Stadt und der Kanton schauen die Entdeckungen als Problem an, statt sich darüber zu freuen.»

In einer Interpellation, die er mit Grossräten aus CVP, FDP, Grünen, EVP und GLP einreichte, wollte Brügger vom Regierungsrat wissen, wie der Aargau mit dem bauhistorischen Erbe umgeht oder warum solch bedeutende Meisterwerke antiker Baukunst nicht rechtzeitig unter Schutz gestellt werden.

Überreste von «toten» Leitungen gibt es häufiger

In seiner Antwort verweist der Regierungsrat auf Unterschiede zwischen römischen Wasserleitungen von Hausen nach Windisch. Zerstört wurde die nicht mehr funktionstüchtige «tote» Leitung, daneben gibt es eine «laufende» Leitung. Diese habe internationale Bedeutung, die Überreste von «toten» römischen Wasserleitungen sind hingegen weniger bedeutend.

Solche Leitungen seien in der Schweiz und im Gebiet des ehemaligen römischen Reiches mehrfach belegt – teilweise mit grösseren erhaltenen Abschnitten. Im Fall in Hausen wird das – öffentliche – Interesse der Bauherrschaft, einer gemeinnützigen Stiftung, höher gewichtet als die Erhaltung des fraglichen Teilabschnitts der «toten» römischen Wasserleitung.

Blick von Süden auf die archäologische Ausgrabung mit der römischen Wasserleitung von Vindonissa auf dem Areal des Neubaus "Romeo" der Stiftung Domino in Hausen - inzwischen ist die Leitung nicht mehr intakt.

Diese soll laut Regierungsrat dort geschützt und erhalten werden, wo noch längere zusammenhängende Abschnitte vorhanden sind: in Windisch im Bereich Soorenmatte/Untere Lätte sowie in Hausen im Bereich nördlich des Reichhold­areals.

Funktionstüchtige Leitung zu 95 Prozent geschützt

Bei der gut erhaltenen, rund 2,4 Kilometer langen funktionstüchtigen Wasserleitung ist der kantonale Denkmalschutz laut Regierungsrat in einem aufwendigen Verfahren mittlerweile zu 95 Prozent umgesetzt worden. Ihr Erhalt sei auch gewährleistet bei einer baulichen Entwicklung des Windischer Areals «Im Winkel», wo eine Siedlungserweiterung möglich ist.

Der Regierungsrat erwähnt in seiner Antwort eine ganze Reihe von Gesetzen, Verordnungen und Strategien. Bei Planungen oder Baugesuchen, die kantonal geschützte historische Baudenkmäler oder Fundstellen betreffen, könne der Kanton im Rahmen des Verfahrens direkt einwirken und so einen angemessenen Umgang sicherstellen, hält er grundsätzlich fest.

20 neue archäologische Fundstellen jedes Jahr

Bis dato, so der Regierungsrat, gebe es im Aargau über 3400 aktenkundige archäologische Fundstellen aus über 100'000 Jahren Menschheitsgeschichte. Jährlich kämen rund 20 dazu. Aktuell würden jährlich über 1000 Bauvorhaben mit grösseren Bodeneingriffen realisiert, führt der Regierungsrat weiter aus.

Bei rund 80 seien archäologische Hinterlassenschaften tangiert. Die Kantonsarchäologie wirke über die Planungsverfahren darauf hin, die bedeutenden Teile dieser archäologischen Substanz zu schützen. Allerdings: Die meisten davon könnten aufgrund übergeordneter Interessen nicht oder nicht vollständig geschützt werden, so der Regierungsrat.

«Stattdessen werden sie vor ihrer Zerstörung wissenschaftlich untersucht und dokumentiert.» Der Umgang mit den beiden römischen Wasserleitungen zwischen Hausen und Windisch illustriere diese Schwerpunktsetzung: Nur die eine, kultur­historisch sehr bedeutende und heute noch funktionierende Leitung bleibe für die kommenden Generationen erhalten.

SP-Grossrat Brügger: «Es fehlt ein echtes Bekenntnis»

Als ernüchternd bezeichnet SP-Grossrat Martin Brügger die Beantwortung seines Vorstosses. Es fehle «ein echtes, engagiertes Bekenntnis des Kantons Aargau zu seinen bauhistorischen Meisterwerken».

Fast das Gegenteil sei der Fall. Man beklage sich beinahe, wie viele Fundstellen man im Aargau habe, und begründe lapidar, dass es halt bei jedem Bauprojekt immer eine Interessenabwägung gebe.

«Das macht mich traurig:» Martin Brügger kritisiert den Umgang des Kantons mit dem römischen Erbe.

Bild: Janine Müller

Die ältere römische Wasserleitung, ergänzt Brügger, werde in der Antwort auch immer als die «tote» Leitung bezeichnet, «wie wenn man ihre Wertlosigkeit doppelt suggerieren möchte».

In den historischen Berichten stehe aber, dass es sich um ein Meisterwerk der antiken Baukunst handle und sie gerade darum archäologisch besonders wertvoll sei, weil sie seit der Antike unbenutzt und nicht bis über das Mittelalter hinweg gepflegt und erneuert worden sei.

«Offenbar ist ein konkreter Schutz solcher Bauwerke noch weit weg – oder gar nicht erwünscht, obwohl man von kantonaler Bedeutung spricht»,

so der SP-Grossrat. Kurz: «Das zeugt nicht von einem starken Denkmalschutz und einem feurigen Engagement der Kantonsarchäologie», fasst Brügger zusammen.

«Und das ist kein umsichtiger Umgang mit Meisterwerken antiker Baukunst aus bauhistorischem Erbe.» Es mache ihn traurig, dass die Zerstörung ohne Widerstand weitergehen könne und die Regierung dabei zusehe.