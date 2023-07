Kontrollaktion «Rennstrecke» Salhöhe: Mehrere Motorradfahrer angezeigt Auf der beliebten Motorradstrecke über die Salhöhe führte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagnachmittag eine gezielte Kontrollaktion gegen Motorenlärm durch. Mehrere Motorradfahrer wurden angezeigt.

Die Passstrasse über die Salhöhe wird gerne als private Rennstrecke missbraucht und unnötig mehrfach befahren. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau am Montag in einer Mitteilung. Das erhöhe die Lärmemissionen entsprechend, was letztlich zu wiederholten Klagen führt.

Da es auch vereinzelt riskante Manöver und Unfälle gibt, hat die Kantonspolizei am Sonntag eine mehrstündige Kontrollaktion durchgeführt. Zwar habe es ferienbedingt ein geringeres Verkehrsaufkommen gegeben, dennoch habe das sonnige Wetter gezeigt: «Die unerwünschten Auswüchse des Freizeitverkehrs treten auch an solchen Tagen in Erscheinung.»

Fünf Motorradfahrer wurden gestoppt, die mindestens viermal an einem verdeckten Kontrollposten vorbeigefahren waren. Zwei weitere Töfffahrer hatten durch hohe Drehzahlen unnötigen Lärm verursacht. Die Angezeigten seien Schweizer im Alter zwischen 19 und 35 Jahren.

Die Salhöhe ist nicht die einzige «Rennstrecke» im Aargau. Am Sonntagnachmittag gingen bei der Kantonspolizei Lärmklagen vom Boowald bei Glashütten ein. Als eine Patrouille dort eintraf, entdeckte sie einen Motorradfahrer, der gerade auf dem Hinterrad fuhr. Hinter ihm fuhr mit ungenügendem Abstand ein Auto. Beide Fahrzeuge wurden gestoppt, die zwei 24-jährigen Solothurner angezeigt. Das Auto wurde für vertiefte Abklärungen sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass verbotene Änderungen an der Auspuffanlage vorgenommen wurden. (phh)

