Konter von AKB-Chef Egloff nach Attacke von CS-CEO: «Wir zahlen 12 Millionen Abgeltung jährlich»

«Eine normale Bank zahlt im Durchschnitt rund 20 Prozent Steuern und rund 50 Prozent des Gewinns an ihre Aktionäre. Ich sehe keinen Grund, warum Kantonalbanken dies nicht auch tun sollten.» Das sagte Thomas Gottstein, oberster Chef der Credit Suisse (CS), am Samstag im Interview in der «Schweiz am Wochenende».

Gottstein sieht gerade im Aargau eine Wettbewerbsverzerrung zwischen der Neuen Aargauer Bank (NAB), die zur CS gehört, und der Aargauischen Kantonalbank (AKB), die vollständig im Besitz des Kantons ist. So profitiere die AKB einerseits von der Staatsgarantie und sei andererseits von Kantonssteuern befreit.

AKB-Präsident sieht keine Wettbewerbsverzerrung

Dieter Egloff, Präsident des Bankrats bei der AKB, sagt auf Anfrage: «Wir zahlen für die Staatsgarantie durch den Kanton Aargau eine jährliche Abgeltung von 12 Millionen Franken.» Diese werde auf Basis der regulatorisch nötigen Eigenmittel bemessen und sei im relativen Vergleich zu anderen Kantonalbanken der Schweiz die höchste Abgeltung.

«Die CS wurde vom Bund als ‹too big to fail› eingestuft», hält Egloff fest. Damit bringe der Bund selber zum Ausdruck, dass er die CS im Notfall retten würde. «Für diese faktische bzw. implizite Staatsgarantie zahlt die Grossbank nichts – insofern sehe ich nicht, wo eine Wettbewerbsverzerrung vorliegen sollte», kontert Egloff.

Ein Vergleich der Ergebnisse von NAB und AKB im vergangenen Geschäftsjahr zeigt: Die beiden grössten Banken im Kanton erzielten mit je rund 148 Millionen Franken praktisch gleich viel Gewinn vor Steuern. Auch die Ablieferungen an die Besitzer sind fast identisch: Die NAB zahlte 67 Millionen Dividende an die CS als Alleinaktionärin, die AKB überwies dem Kanton als Alleinbesitzer eine Gewinnausschüttung von 66 Millionen.

Unterschiede gibt es bei zwei anderen Positionen: Die AKB ist von der Kantonssteuer befreit und zahlte lediglich 8,1 Millionen Steuern in Standortgemeinden ihrer Filialen. Bei der NAB, die Kantonssteuern zahlt, wurden dafür 27,2 Millionen fällig. Die AKB liefert dem Kanton derweil 12 Millionen als Abgeltung für die Staatsgarantie ab, während dies bei der privaten NAB entfällt.